Нова смертельна гра серед підлітків: у Черкасах брат підпалив 11-річну сестру





Про це повідомив Костянтин Проценко.



За словами речника, такий смертельно небезпечний флешмоб має назву Firechallenge та стає все більше популярним серед підлітків. Діти підпалюють себе або своїх товаришів.



Через цю небезпечну гру 28 вересня постраждала 11-річна дівчина. ЇЇ доставили до опікового відділення 1-ї міської лікарні з важкими опіками верхньої частини тулуба.



Як стало відомо, опіки вона отримала, коли її власноруч підпалив її 10-річний брат.



Як стверджує Костянтин Проценко, свідком події став випадковий перехожий, якому вдалося вчасно прийти на допомогу і ліквідувати полум'я, яке охопило одяг та тіло дівчинки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експерти зафіксували нову хвилю небезпечної пропаганди в інтернеті, де знову створюються групи з депресивним контентом. За попередніми даними, гра називається «Підпали друга».Про це повідомив речник ДСНС України у Черкаський області За словами речника, такий смертельно небезпечний флешмоб має назву Firechallenge та стає все більше популярним серед підлітків. Діти підпалюють себе або своїх товаришів.Через цю небезпечну гру 28 вересня постраждала 11-річна дівчина. ЇЇ доставили до опікового відділення 1-ї міської лікарні з важкими опіками верхньої частини тулуба.Як стало відомо, опіки вона отримала, коли її власноруч підпалив її 10-річний брат.Як стверджує Костянтин Проценко, свідком події став випадковий перехожий, якому вдалося вчасно прийти на допомогу і ліквідувати полум'я, яке охопило одяг та тіло дівчинки.

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