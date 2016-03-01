В Україні можуть легалізувати гральний бізнес





Як йдеться в повідомленні на урядовому порталі, таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну в неділю, – пише



«Схвалено проєкт закону про легалізацію грального бізнесу в Україні, який передбачає, що азартні ігри проводитимуться виключно на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам», – йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, на початку серпня президент Володимир Зеленський заявив про намір легалізувати азартні ігри в Україні, зокрема, дозволити роботу казино в п’ятизіркових готелях.

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