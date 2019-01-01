Порошенко обіцяє три мільйони за інформацію про замовників і виконавців замаху на Гонтареву

Петро Порошенко пообіцяв винагороду у 3 мільйона гривень за інформацію про замовників і виконавців замаху на ексочільницю Нацбанку Валерію Гонтареву.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



"...Щоби не дати не дуже активному слідству жодного шансу на бездіяльність, прийняв рішення призначити винагороду до трьох мільйонів гривень. Це - тим, хто надасть достовірну інформацію про замовника та виконавців про замахи на життя та майно Валерії Гонтарєвої, яка дозволить притягнути винних до відповідальності.



Коло осіб, на які падають підозри, не таке вже й широке. Пальцем тикнеш - і попадеш. Але дуже важливо в легальний спосіб встановити і покарати злочинців. Щоби усе було за законом", - йдеться у дописі.



За словами Порошенка, Гонтаревій влаштували помсту за "сильні реформаторські кроки на посаді голови НБУ".



Нагадаємо, у ніч на 17 вересня



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