Фігурантів двох резонансних злочинів, скоєних на Волині, в один день відпустили додому

Одного з ймовірних учасників ковельського замовного вбивства та одного з «воютинських розбійників» відпустили з-за ґрат в один день.Рішення про зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на домашній арешт прийняли Волинський апеляційний суд та Рівненський апеляційний суд учора, 30 вересня. Цепідтвердили в пресслужбах обох судів.Нагадаємо, справи, в яких фігурують обидва підозрюваних, добряче сколихнули область.Гучний злочин у Воютині Луцького району стався ще у березні минулого року. Тоді група розбійників зі Львівщини уночі. Мама підприємця намагалася перешкоджати їм. Син почув напад, встиг взяти рушницю та здійснити кілька попереджувальних пострілів. Цього було достатньо, аби відлякати злочинців. Вони забрали кошти у будинку, які встигли побачити, та намагалися зникнути з місця злочину. До слова, навіть спалили свій автомобіль для знищення слідів.Тоді за гарячими слідами поліцейським вдалося затримати шестеро «воютинських розбійників». Їм оголосили про підозру у вчиненні розбійного нападу. З’ясували також, що вони скоїли щонайменше 5 розбійних нападів, три з яких – на Волині (також у Горохівському та Ратнівському районах).Нині за ґратами – лише троє «воютинських розбійників». Двох суди відпустили під домашній арешт ще у травні минулого року, ще одного – учора, 30 вересня.Ще більшого резонансу набуло на Волині. 17 вересня на околиці міста Ковель поліцейські виявили мертвим із вогнепальним пораненням голови жителя одного із сіл району. З'ясувалося, що вбивство чоловіка замовив його суперник з мотивів ревнощів та неприязних відносин. Пособником у вчиненні злочину став 40-річний уродженець Республіки Грузія, мешканець одного з сіл Ковельського району, а виконавцем – його рідний брат, колишній учасник одного зі збройних конфліктів на Кавказі. Ще один учасник злочину – також уродженець Грузії.Домовившись з жертвою про зустріч поблизу недіючого кафе в Ковелі, щоб нібито замовити йому виконання будівельних робіт, зловмисник зранку 16 вересня 2019 року провів потерпілого якнайдалі від дороги та вистрілив йому в голову.Чотирьом громадянам, яких затримали 18 вересня, згодом повідомили про підозру у вбивстві на замовлення, за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене п.п. 11,12 ч.2 ст. 115 КК України). Усіх їх спочатку. Проте вже 30 вересня одного з підозрюваних (уродженця Грузії) відпустили додому, змінивши запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Таке рішення прийняв Волинський апеляційний суд, а саме головний суддята суддіТож обидва чоловіки, причетні до резонансних кримінальних справ на Волині, учора, 30 вересня, просто таки із судових засідань пішли на волю.