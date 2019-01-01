«Формула Штайнмаєра»: у Луцьку створять комітет протидії капітуляції та влаштують мітинг під ОДА

У Луцьку зібрали лідерів громадських організацій, політичних партій і просто небайдужих громадян, аби обговорити і скоординувати план дій щодо підписаної напередодні «формули Штайнмаєра». Результат – створення комітету протидії капітуляції та організація мітингу під Волинською ОДА.Зустріч з цього приводу відбулася 2 жовтня на Меморіалі Вічної слави поблизу пам'ятника Героям Небесної сотні.йде курсом капітуляції України. Крок за кроком він наближає державу до прірви. «Формула Штайнмаєра» – це пролог української капітуляції. Далі буде зустріч у Нормандському форматі. Вона має всі шанси стати аналогом Мюнхенської змови 21-го століття», – написав Микола Федік у своєму дописі в соцмережі.Нагадаємо, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі погодили і підписали так звану «формулу Штанмайєера». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ.До слова, акції протесту відбулися вже у декількох містах України.На післяобідню «польову нараду» зібралося близько 50-ти небайдужих лучан. Серед них – активісти, громадські діячі, молодь. Приєднувалися до обговорень і звичайні перехожі, які ставали випадковими свідками акції.«Повне виконання «Формула Штайнмаєра» передбачає не мир, а перенесення війни в Київ, на західні регіони нашої держави. Конфлікт затягнеться на роки, Москва радіє,радіє, радіють, так звані ДНР і ЛНР, звичайно, що в цих умовах ми мовчати не можемо. Ми повинні зупинити капітуляцію країни перед Москвою», – чітко зазначив ініціатор зборів, депутат Луцькради Микола Федік. До того ж, сказав, що місце для зустрічі обрав дуже символічне – пам’ятник Героям, які полягли на Майдані.Шляхом переговорів під час колективної наради вирішили створити «Комітет протидії капітуляції» – орган, який буде координувати дії і «тримати руку на пульсі».Депутат Луцькрадизапропонував також влаштувати зустрічі із правлячими гілками волинської влади – секретарем Луцької міської радита головою Волиньради, тим самим дізнатися і їхню позицію щодо ситуації. Також повідомили, що ініціюватимуть скликання позачергової сесії.«Не можна допустити, щоб долю України вирішували її вороги, друзі її ворогів і зрадники», – зауважує Микола Федік.Окрім цього, екс-боєць полку «Азов»запропонував зібрати завтра, 3 жовтня, мітинг під стінами Волинської обласної державної адміністрації. Зустріч анонсують на 10:00 і закликають доєднатися усіх небайдужих.