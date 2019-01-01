Встановили особу чоловіка, який помер у луцькій «швидкій»
Сьогодні, 16:08
Встановили особу чоловіка, який раптово помер у кареті луцької «швидкої».
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, 1 жовтня на проспекті Молоді у кареті швидкої допомоги раптово помер чоловік. Поліція зверталась до громадян з проханням встановити особу покійного.
Зазначають, що померлий – житель Луцька.
На момент смерті чоловіку було 69 років.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, 1 жовтня на проспекті Молоді у кареті швидкої допомоги раптово помер чоловік. Поліція зверталась до громадян з проханням встановити особу покійного.
Зазначають, що померлий – житель Луцька.
На момент смерті чоловіку було 69 років.
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