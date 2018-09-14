Жінок села на Волині «тероризує» маніяк

У селі Дігтів Володимир-Волинського району жінки неодноразово ставали жертвами сексуального збоченця – чоловік просто таки на зупинці або поблизу неї оголює і демонструє їм свої статеві органи.Про цеповідомили жителі села.За інформацією місцевих, останній випадок зухвалих сексуальних збочень трапився вчора, 2 жовтня на зупинці громадського транспорту. Збоченець чіплявся до жінки з села. Місцеві одразу викликали поліцію, але спіймати збоченця не вдалося.Зауважують, що маніяк часто буває саме на зупинці, адже біля неї – багато дерев, чагарників, кукурудза, тож він, запевняють в селі, може швидко сховатись як від місцевих жителів, так і від поліції.Місцеві бояться за безпеку жінок та дітей. Адже, переконують, раніше чоловік чіплявся та демонстрував статеві органи навіть дівчинці з інвалідністю. Це, щонайменше, залишає неабиякі психологічні травми. Більше того, хвилюються, що чоловік перейде до більш радикальних дій.Жителі села Дігтів вдячні поліції за учорашню швидку реакцію й сподіваються і на подальшу активну співпрацю задля виявлення та затримання збоченця.