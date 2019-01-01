На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 13:30
За минулу добу на Сході загинув український військовослужбовець.
Про це повідомили у штабі ООС України.
У четвер, 3 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення не сумісне з життям.
Робоча група військової служби з'ясовує обставини правопорядку ЗС України.
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Про це повідомили у штабі ООС України.
У четвер, 3 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення не сумісне з життям.
Робоча група військової служби з'ясовує обставини правопорядку ЗС України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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