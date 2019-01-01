На Донбасі загинув український військовий





Про це повідомили у



У четвер, 3 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення не сумісне з життям.



Робоча група військової служби з'ясовує обставини правопорядку ЗС України.





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