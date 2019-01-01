Волинянка увійшла у новий склад ЦВК





Подання кандидатур на ці посади вніс президент Володимир Зеленський за пропозицією фракцій парламенту, - повідомляє



До нього увійшла 29-річна волинянка Вікторія Глущенко із села Піддубці Луцького району.



Вона - головний консультант відділу представництва в судах управління правового забезпечення секретаріату Центральної виборчої комісії.



З 17 членів ЦВК "Слуга народу" подавала 12 людей. Щоправда, четверо з них у попередньому складі ЦВК були представниками різних фракцій.



12 голосів у ЦВК достатньо для кворуму та ухвалення усіх рішень, в тому числі й обрання голови (потрібен кворум у 2/3 голосів).



Фракція ОПЗЖ отримала двох членів комісії, "ЄС", "Голос" та "Батьківщина" - по одному.



Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук, представляючи кандидатів, запевнив, що головним принципом подання була професійність, а сама ЦВК працюватиме незалежно.



Центральна виборча комісія займається організацією усіх виборів на території України. Можливі вибори на Донбасі також має організувати ЦВК України.



13 вересня Рада звільнила весь склад ЦВК, який пропрацював менше року. В ньому "Слуга народу" не мала жодного члена, але й жодна партія не мала власної більшості.



Президент на кілька тижнів затягнув строки подання кандидатів до ЦВК, але направив їх вчора у другій половині дня.



Через такий поспіх один кандидат від фракції "ЄС" не зміг прийти на засідання і поки не склав присягу.



Нагадаємо, 13 вересня цього року Верховна Рада достроково звільнила всіх членів ЦВК.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада призначила новий склад Центральної виборчої комісії, в якому 2/3 членів запропонувала фракція "Слуга народу".Подання кандидатур на ці посади вніс президентза пропозицією фракцій парламенту, - повідомляє ВВС. До нього увійшла 29-річна волинянкаіз села Піддубці Луцького району.Вона - головний консультант відділу представництва в судах управління правового забезпечення секретаріату Центральної виборчої комісії.З 17 членів ЦВК "Слуга народу" подавала 12 людей. Щоправда, четверо з них у попередньому складі ЦВК були представниками різних фракцій.12 голосів у ЦВК достатньо для кворуму та ухвалення усіх рішень, в тому числі й обрання голови (потрібен кворум у 2/3 голосів).Фракція ОПЗЖ отримала двох членів комісії, "ЄС", "Голос" та "Батьківщина" - по одному.Перший віцеспікер парламенту, представляючи кандидатів, запевнив, що головним принципом подання була професійність, а сама ЦВК працюватиме незалежно.Центральна виборча комісія займається організацією усіх виборів на території України. Можливі вибори на Донбасі також має організувати ЦВК України.13 вересня Рада звільнила весь склад ЦВК, який пропрацював менше року. В ньому "Слуга народу" не мала жодного члена, але й жодна партія не мала власної більшості.Президент на кілька тижнів затягнув строки подання кандидатів до ЦВК, але направив їх вчора у другій половині дня.Через такий поспіх один кандидат від фракції "ЄС" не зміг прийти на засідання і поки не склав присягу.Нагадаємо,звільнила всіх членів ЦВК.

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