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Заклеювала роти скотчем: вихователька дитсадка знущалася над дітьми на Миколаївщині

Заклеювала роти скотчем: вихователька дитсадка знущалася над дітьми на Миколаївщині
На Миколаївщині вихователька одного із дитсадків знущалася над дітьми.

До управління у справах дітей Первомайської міської ради надійшло колективне звернення від батьків вихованців старшої групи одного з дошкільних навчальних закладів про те, що 30-річна працівниця дитсадка знущається над дітьми, - повідомляє ГУНП у Миколаївській області.

Про це батькам розповіли діти, поскаржившись на те, що вихователь заклеює їм рот скотчем, коли вважає, що ті погано себе поводять. Наразі за результатами службових перевірок вихователь звільнена з посади.

Поліцейські за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 КК України «Побої і мордування». Санкція зазначеної статті передбачає покарання від штрафу до виправних робіт на строк до одного року.

Триває розслідування, під час якого правоохоронці встановлюватимуть усі обставини події.


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Теги: Миколаївщина, знущання над дітьми, вихователька
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