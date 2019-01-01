Заклеювала роти скотчем: вихователька дитсадка знущалася над дітьми на Миколаївщині





До управління у справах дітей Первомайської міської ради надійшло колективне звернення від батьків вихованців старшої групи одного з дошкільних навчальних закладів про те, що 30-річна працівниця дитсадка знущається над дітьми, - повідомляє



Про це батькам розповіли діти, поскаржившись на те, що вихователь заклеює їм рот скотчем, коли вважає, що ті погано себе поводять. Наразі за результатами службових перевірок вихователь звільнена з посади.



Поліцейські за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 КК України «Побої і мордування». Санкція зазначеної статті передбачає покарання від штрафу до виправних робіт на строк до одного року.



Триває розслідування, під час якого правоохоронці встановлюватимуть усі обставини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Миколаївщині вихователька одного із дитсадків знущалася над дітьми.До управління у справах дітей Первомайської міської ради надійшло колективне звернення від батьків вихованців старшої групи одного з дошкільних навчальних закладів про те, що 30-річна працівниця дитсадка знущається над дітьми, - повідомляє ГУНП у Миколаївській області. Про це батькам розповіли діти, поскаржившись на те, що вихователь заклеює їм рот скотчем, коли вважає, що ті погано себе поводять. Наразі за результатами службових перевірок вихователь звільнена з посади.Поліцейські за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 КК України «Побої і мордування». Санкція зазначеної статті передбачає покарання від штрафу до виправних робіт на строк до одного року.Триває розслідування, під час якого правоохоронці встановлюватимуть усі обставини події.

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