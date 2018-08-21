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У зоні ООС загинув 28-річний волинянин. ОНОВЛЕНО

У зоні ООС загинув 28-річний волинянин. ОНОВЛЕНО
В зоні ООС від кулі снайпера загинув волинянин Юрій Тишик.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Демчук, передає Волинська Правда.

Волинянин загинув ввечері 3 жовтня.

«Настрою ноль... галіма війна... Забили с*кі мого побратима і друга Юрка», – написав Андрій Демчук.

Довідково:

28-річний Тишик Юрій Ярославович служив у 14 ОМБр та проживав у селі Мизове Старовижівського району. 3 жовтня він стояв на блокпосту, де у нього поцілив снайпер.

Староста сільради Тетяна Сарапін сказала, що про дату і місце поховання ще невідомо.

На сторінці у facebook пресслужба 14-ої окремої механізованої бригади також підтвердила, що 3 жовтня внаслідок ворожого обстрілу на одній із передових позицій загинув старший солдат Юрій Тишик.


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Теги: волинянин, Герой, смерть, Юрій Тишик
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