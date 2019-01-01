У Луцьку молоді вчителі влаштували запальні танці в центрі міста. ФОТО
Сьогодні, 17:38
Напередодні всеукраїнського професійного свята – Дня працівників освіти, який традиційно відзначають у першу неділю жовтня, у Луцьку молоді педагоги влаштували танцювальний флешмоб.
Близько сотні вчителів «качали» під сучасні треки на Театральному майдані міста у п’ятницю, 4 жовтня.
Захід, ініційований управлінням освіти і науки Луцької міської ради, став першим святкуванням Дня вчителя у такому форматі, коли перед традиційним концертом і відзначенням найкращих у своїй справі – влаштували неформальне дійство за участю молоді.
Начальниця управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що цьогорічний флешмоб – її ідея, яка виникла дуже спонтанно.
«Якось ввечері після роботи перебирала папери і зрозуміла, що молоді педагоги – люди, які люблять драйв, танцювати і рухатися, вміють це показати, на дискотеки ж ходять, тому і вирішили відкрити урочисте дійство отаким флешмобом від молодих педагогів», – говорить Зіновія Богданівна.
Каже, розуміє, що традиційна академічна зустріч була б не цікавою.
Вчителька математики з Луцької гімназії №18 Тетяна, яка безпосередньо танцювала у флешмобі каже, що ця ідея дуже сподобалася їй і колегам.
«Для молодих викладачів це – новинка, всі охоче долучалися до танцювального флешмобу, систематично відвідували тренування в Палаці учнівської молоді. Готувалися ми 5 разів на тиждень, танцювали по півтори – дві години щоразу», – говорить Тетяна і наостанок додає: «Діти – сучасні, педагоги також повинні не відставати».
Опісля танців на майдані відбулася урочиста частина в приміщенні луцького драмтеатру, де почесними відзнаками нагороджували найкращих вчителів міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Близько сотні вчителів «качали» під сучасні треки на Театральному майдані міста у п’ятницю, 4 жовтня.
Захід, ініційований управлінням освіти і науки Луцької міської ради, став першим святкуванням Дня вчителя у такому форматі, коли перед традиційним концертом і відзначенням найкращих у своїй справі – влаштували неформальне дійство за участю молоді.
Начальниця управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що цьогорічний флешмоб – її ідея, яка виникла дуже спонтанно.
«Якось ввечері після роботи перебирала папери і зрозуміла, що молоді педагоги – люди, які люблять драйв, танцювати і рухатися, вміють це показати, на дискотеки ж ходять, тому і вирішили відкрити урочисте дійство отаким флешмобом від молодих педагогів», – говорить Зіновія Богданівна.
Каже, розуміє, що традиційна академічна зустріч була б не цікавою.
Вчителька математики з Луцької гімназії №18 Тетяна, яка безпосередньо танцювала у флешмобі каже, що ця ідея дуже сподобалася їй і колегам.
«Для молодих викладачів це – новинка, всі охоче долучалися до танцювального флешмобу, систематично відвідували тренування в Палаці учнівської молоді. Готувалися ми 5 разів на тиждень, танцювали по півтори – дві години щоразу», – говорить Тетяна і наостанок додає: «Діти – сучасні, педагоги також повинні не відставати».
Опісля танців на майдані відбулася урочиста частина в приміщенні луцького драмтеатру, де почесними відзнаками нагороджували найкращих вчителів міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Різанина у Ковелі: неповнолітньому оголосили про підозру
Сьогодні, 18:17
У Луцьку судили підлітка, який через інтернет купляв наркотики
Сьогодні, 18:02
У Луцьку молоді вчителі влаштували запальні танці в центрі міста. ФОТО
Сьогодні, 17:38
Небайдужі волиняни «здали» поліції п'яного водія
Сьогодні, 17:34
Розбита мрія: як прийомні батьки із США відреклися від волинянки
Сьогодні, 17:21
Медіа