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На Волині знайшли молоду жінку, яку розшукували рідні

На Волині знайшли молоду жінку, яку розшукували рідні
38-річна Надія Левчук, яку розшукували рідні, вийшла на зв'язок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра Надії.

Нагадаємо, що жінка 30 вересня пішла з дому, а востаннє її бачили в Ковелі.

Відтак, жінку почали шукати через соцмережі.


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Теги: розшук, жінка, Надія Левчук
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