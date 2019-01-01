На Волині знайшли молоду жінку, яку розшукували рідні





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра Надії.



Нагадаємо, що жінка 30 вересня пішла з дому, а востаннє її бачили в Ковелі.



Відтак, жінку почали шукати через соцмережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 38-річна Надія Левчук, яку розшукували рідні , вийшла на зв'язок.Про цеповідомила сестра Надії.Нагадаємо, що жінка 30 вересня пішла з дому, а востаннє її бачили в Ковелі.Відтак, жінку почали шукати через соцмережі.

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