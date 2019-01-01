На Волині знайшли молоду жінку, яку розшукували рідні
Сьогодні, 22:26
38-річна Надія Левчук, яку розшукували рідні, вийшла на зв'язок.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра Надії.
Нагадаємо, що жінка 30 вересня пішла з дому, а востаннє її бачили в Ковелі.
Відтак, жінку почали шукати через соцмережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра Надії.
Нагадаємо, що жінка 30 вересня пішла з дому, а востаннє її бачили в Ковелі.
Відтак, жінку почали шукати через соцмережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
І де була та дура?
Останні новини
На Волині знайшли молоду жінку, яку розшукували рідні
Сьогодні, 22:26
Показали рідкісне сторічне фото Володимира-Волинського
Сьогодні, 21:42
Медіа