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В МЗС анонсували масштабний обмін військовополоненими

В МЗС анонсували масштабний обмін військовополоненими
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував масштабний обмін утримуваними особами з Росією вже наступного тижня.

“Ви пам’ятаєте, що план Зеленського в загальних рисах пов’язаний із тим, щоб дотягнутися до людей, які залишилися за лінією дотику, відновити мости, зв’язки з людьми, припинити стріляти, розвести війська, почати виплачувати пенсії, повернути наших в’язнів, які сидять за гратами в ОРДЛО, Росії та окупованому Криму. Ці всі кроки потроху здійснюються”, – зазначив глава МЗС, передає Gazeta.ua.

“Найближчим часом, я сподіваюся, і це вже буквально наступного тижня, ми плануємо ще більш масштабний обмін”, – заявив він.

При цьому міністр не уточнив подробиць.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін полоненими між Києвом і Москвою за схемою “35 на 35”.

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Теги: Вадим Пристайко, МЗС, обмін, полонений
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