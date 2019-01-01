В МЗС анонсували масштабний обмін військовополоненими

Вадим Пристайко анонсував масштабний обмін утримуваними особами з Росією вже наступного тижня.



“Ви пам’ятаєте, що план Зеленського в загальних рисах пов’язаний із тим, щоб дотягнутися до людей, які залишилися за лінією дотику, відновити мости, зв’язки з людьми, припинити стріляти, розвести війська, почати виплачувати пенсії, повернути наших в’язнів, які сидять за гратами в ОРДЛО, Росії та окупованому Криму. Ці всі кроки потроху здійснюються”, – зазначив глава МЗС, передає



“Найближчим часом, я сподіваюся, і це вже буквально наступного тижня, ми плануємо ще більш масштабний обмін”, – заявив він.



При цьому міністр не уточнив подробиць.



Нагадаємо, 7 вересня відбувся

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр закордонних справ Українианонсував масштабний обмін утримуваними особами з Росією вже наступного тижня.“Ви пам’ятаєте, що план Зеленського в загальних рисах пов’язаний із тим, щоб дотягнутися до людей, які залишилися за лінією дотику, відновити мости, зв’язки з людьми, припинити стріляти, розвести війська, почати виплачувати пенсії, повернути наших в’язнів, які сидять за гратами в ОРДЛО, Росії та окупованому Криму. Ці всі кроки потроху здійснюються”, – зазначив глава МЗС, передає Gazeta.ua “Найближчим часом, я сподіваюся, і це вже буквально наступного тижня, ми плануємо ще більш масштабний обмін”, – заявив він.При цьому міністр не уточнив подробиць.Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін полоненими між Києвом і Москвою за схемою “35 на 35”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію