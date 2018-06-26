Різанина в Ковелі: сусіди говорять про наркотики, а сім`я неповнолітнього підозрюваного зникла. ВІДЕО

Сім`я 14-річного підлітка, який з ножем напав на сусідів, вбивши 41 річну жінку, виїхала з Ковеля.Про це йдеться у сюжеті ТСН.Нагадаємо, 14-річний житель міста залізничників підліток, з ножем напав на сусідів, вбив 41-річну жінку та поранив її чоловіка та доньку.До приїзду поліції хлопець повернувся на місце злочину і цікавився, що тут сталося. Також незадовго до вбивства він приходив до 16-річної сусідки по атлас і вже ввечері напав на сім`ю.Родина почула шум у літній кухні, коли вийшли, то побачили там свого неповнолітнього сусіда із ножами в руках, який кинувся на господарів. 41-річній жінці поцілив у серце. Вона загинула ще до приїзду медиків. Чоловік прооперований і перебуває в реанімації, донька отримала легкі травми. Свою вину підліток заперечує, проте показів не дає.У місті кажуть, що хлопець захоплювався комп'ютерними іграми і, можливо, вживав наркотики. Зокрема про це повідомили вчителі та сусіди хлопця.За словами вчителів, він був завжди ввічливий і адекватний, ніколи не порушував поведінку на уроках, любив жартувати і прислуговував в церкві. Вчився посередньо.Однолітки хлопчика розповіли, що він захоплювався програмуванням і комп'ютерними іграми. Сусіди також натякнули, що, можливо, він щось приймав із заборонених препаратів.Сім'я 14-річного нападника покинула місто.Якщо провину доведуть - хлопцю загрожує до 15 років ув'язнення.