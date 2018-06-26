Різанина в Ковелі: сусіди говорять про наркотики, а сім`я неповнолітнього підозрюваного зникла. ВІДЕО
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Сім`я 14-річного підлітка, який з ножем напав на сусідів, вбивши 41 річну жінку, виїхала з Ковеля.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Нагадаємо, 14-річний житель міста залізничників підліток, з ножем напав на сусідів, вбив 41-річну жінку та поранив її чоловіка та доньку.
До приїзду поліції хлопець повернувся на місце злочину і цікавився, що тут сталося. Також незадовго до вбивства він приходив до 16-річної сусідки по атлас і вже ввечері напав на сім`ю.
Родина почула шум у літній кухні, коли вийшли, то побачили там свого неповнолітнього сусіда із ножами в руках, який кинувся на господарів. 41-річній жінці поцілив у серце. Вона загинула ще до приїзду медиків. Чоловік прооперований і перебуває в реанімації, донька отримала легкі травми. Свою вину підліток заперечує, проте показів не дає.
У місті кажуть, що хлопець захоплювався комп'ютерними іграми і, можливо, вживав наркотики. Зокрема про це повідомили вчителі та сусіди хлопця.
За словами вчителів, він був завжди ввічливий і адекватний, ніколи не порушував поведінку на уроках, любив жартувати і прислуговував в церкві. Вчився посередньо.
Однолітки хлопчика розповіли, що він захоплювався програмуванням і комп'ютерними іграми. Сусіди також натякнули, що, можливо, він щось приймав із заборонених препаратів.
Сім'я 14-річного нападника покинула місто.
Якщо провину доведуть - хлопцю загрожує до 15 років ув'язнення.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Нагадаємо, 14-річний житель міста залізничників підліток, з ножем напав на сусідів, вбив 41-річну жінку та поранив її чоловіка та доньку.
До приїзду поліції хлопець повернувся на місце злочину і цікавився, що тут сталося. Також незадовго до вбивства він приходив до 16-річної сусідки по атлас і вже ввечері напав на сім`ю.
Родина почула шум у літній кухні, коли вийшли, то побачили там свого неповнолітнього сусіда із ножами в руках, який кинувся на господарів. 41-річній жінці поцілив у серце. Вона загинула ще до приїзду медиків. Чоловік прооперований і перебуває в реанімації, донька отримала легкі травми. Свою вину підліток заперечує, проте показів не дає.
У місті кажуть, що хлопець захоплювався комп'ютерними іграми і, можливо, вживав наркотики. Зокрема про це повідомили вчителі та сусіди хлопця.
За словами вчителів, він був завжди ввічливий і адекватний, ніколи не порушував поведінку на уроках, любив жартувати і прислуговував в церкві. Вчився посередньо.
Однолітки хлопчика розповіли, що він захоплювався програмуванням і комп'ютерними іграми. Сусіди також натякнули, що, можливо, він щось приймав із заборонених препаратів.
Сім'я 14-річного нападника покинула місто.
Якщо провину доведуть - хлопцю загрожує до 15 років ув'язнення.
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