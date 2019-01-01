Не впорався з керуванням: підліток за кермом спровокував смертельну аварію





Про це інформує



5 жовтня до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Чумаченка в місті Запоріжжя.



Встановлено, що водій автомобіля «Hyunday» 2004 року народження, який взяв транспортний засіб без дозволу батьків, не впорався з керуванням, після чого виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автівкою «Daewoo Lanos».





Внаслідок аварії пасажир першого транспортного засобу, хлопець, віком близько 14 років (повні дані встановлюються), від отриманих травм помер під наглядом лікарів. Водій та ще двоє пасажирів, хлопці 2004 та 2005 років народження, з тілесними ушкодженнями доставлені у лікарню. Також до медичного закладу з травмами потрапив водій автомобіля «Daewoo Lanos» 1983 року народження.



Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Встановлюються усі обставини події.



Поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, із проханням відгукнутись за номерами телефонів: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Комунарському районі Запоріжжя внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув неповнолітній. Чотирьох пасажирів, серед яких – троє підлітків, доставили у лікарню. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.Про це інформує відділ комунікації поліції Запорізької області 5 жовтня до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Чумаченка в місті Запоріжжя.Встановлено, що водій автомобіля «Hyunday» 2004 року народження, який взяв транспортний засіб без дозволу батьків, не впорався з керуванням, після чого виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автівкою «Daewoo Lanos».Внаслідок аварії пасажир першого транспортного засобу, хлопець, віком близько 14 років (повні дані встановлюються), від отриманих травм помер під наглядом лікарів. Водій та ще двоє пасажирів, хлопці 2004 та 2005 років народження, з тілесними ушкодженнями доставлені у лікарню. Також до медичного закладу з травмами потрапив водій автомобіля «Daewoo Lanos» 1983 року народження.Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Встановлюються усі обставини події.Поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, із проханням відгукнутись за номерами телефонів: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 або 102.

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