У Луцьку низці вулиць, які знаходяться у Старому місті, можуть повернути історичні назви.Про це йшлося у понеділок, 7 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань впорядкування назв вулиць.Краєзнавецьрозповів, що вулиця Галшки Гулевичівни 500 років носила назву Вірменська, де була велика община, церква, монастир і цвинтар.«Галшка Гулевичівна не має ніякого стосунку до цієї вулиці», - наголосив він.У Старому місті також існує подібна проблема з вулицями Данила Галицького, Драгоманова і Братковського. Наприклад, Данила Галицького мала назву Староміська, проте депутати свого часу не захотіли повертати історичні назви.Наступного року планують зробити масштабну «інвентаризацію» історичної частини Луцька і, можливо, це питання зрушить з «мертвої точки».Тож члени комісії вирішили поки не ухвалювати ніякого рішення і дочекатися розробки єдиної концепції.