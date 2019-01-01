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У Луцьку низці вулиць, які знаходяться у Старому місті, можуть повернути історичні назви

У Луцьку низці вулиць, які знаходяться у Старому місті, можуть повернути історичні назви
У Луцьку низці вулиць, які знаходяться у Старому місті, можуть повернути історичні назви.

Про це йшлося у понеділок, 7 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань впорядкування назв вулиць.

Краєзнавець Петро Троневич розповів, що вулиця Галшки Гулевичівни 500 років носила назву Вірменська, де була велика община, церква, монастир і цвинтар.

«Галшка Гулевичівна не має ніякого стосунку до цієї вулиці», - наголосив він.

У Старому місті також існує подібна проблема з вулицями Данила Галицького, Драгоманова і Братковського. Наприклад, Данила Галицького мала назву Староміська, проте депутати свого часу не захотіли повертати історичні назви.

Наступного року планують зробити масштабну «інвентаризацію» історичної частини Луцька і, можливо, це питання зрушить з «мертвої точки».

Тож члени комісії вирішили поки не ухвалювати ніякого рішення і дочекатися розробки єдиної концепції.

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Теги: Старе місто, вулиці, історичні назви
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