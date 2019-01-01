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Встановили особу чоловіка, який може бути причетний до погроз зґвалтуванням школяркам у Луцьку

Встановили особу чоловіка, який може бути причетний до погроз зґвалтуванням школяркам у Луцьку
У Луцьку встановили особу чоловіка, який, за словами очевидців, погрожував школярам зґвалтуванням.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація про те, що у Луцьку поблизу шкіл №17 та №23 чоловік пропонує школярам наркотики та погрожує зґвалтуванням.

За публікацією у ЗМІ поліція відомості внесла до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

Особу чоловіка встановили, ним вияився 32-річний житель обласного центру. Наразі, його доставили до Луцького відділу поліції. Правоохоронці проводять перевірку.

Зазначимо, що із заявою до поліції ніхто не звертався.

Правоохоронці звертаються до людей, яким відома інформація про скоєні чоловіком злочини, повідомити про це до поліції.

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Теги: розшук, Луцьк, поліція, скандал, хуліган
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