Встановили особу чоловіка, який може бути причетний до погроз зґвалтуванням школяркам у Луцьку

У Луцьку встановили особу чоловіка, який, за словами очевидців, погрожував школярам зґвалтуванням.Про цеповідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація про те, що у Луцьку поблизу шкіл №17 та №23За публікацією у ЗМІ поліція відомості внесла до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.Особу чоловіка встановили, ним вияився 32-річний житель обласного центру. Наразі, його доставили до Луцького відділу поліції. Правоохоронці проводять перевірку.Зазначимо, що із заявою до поліції ніхто не звертався.Правоохоронці звертаються до людей, яким відома інформація про скоєні чоловіком злочини, повідомити про це до поліції.