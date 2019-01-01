В Україні хочуть встановити плату за обмін валюти





Такий законопроект у Верховній Раді зареєстрував депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. Гроші обранець пропонує направити на розвиток спорту, - пише Gazeta ua.



Дубінський пояснює, що після проведення валютної лібералізації деякі банки дозволили клієнтам обмінювати валюту онлайн. Водночас готівковий обмін валют пов'язаний із фінансовими ризиками.



В умовах значної конкуренції на ринку іноземних валют це стане додатковим стимулом банкам створювати умови клієнтам, щоб ті обмінювали валюту переважно у безготівковій формі.

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