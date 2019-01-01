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В Україні хочуть встановити плату за обмін валюти

В Україні хочуть встановити плату за обмін валюти
В Україні хочуть запровадити збір із готівкових операцій обміну валют. Пропонують встановити його на рівні 1% від валютної операції.

Такий законопроект у Верховній Раді зареєстрував депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. Гроші обранець пропонує направити на розвиток спорту, - пише Gazeta ua.

Дубінський пояснює, що після проведення валютної лібералізації деякі банки дозволили клієнтам обмінювати валюту онлайн. Водночас готівковий обмін валют пов'язаний із фінансовими ризиками.

В умовах значної конкуренції на ринку іноземних валют це стане додатковим стимулом банкам створювати умови клієнтам, щоб ті обмінювали валюту переважно у безготівковій формі.

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Теги: обмін валюти, Україна
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