В Україні хочуть встановити плату за обмін валюти
Сьогодні, 07:04
В Україні хочуть запровадити збір із готівкових операцій обміну валют. Пропонують встановити його на рівні 1% від валютної операції.
Такий законопроект у Верховній Раді зареєстрував депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. Гроші обранець пропонує направити на розвиток спорту, - пише Gazeta ua.
Дубінський пояснює, що після проведення валютної лібералізації деякі банки дозволили клієнтам обмінювати валюту онлайн. Водночас готівковий обмін валют пов'язаний із фінансовими ризиками.
В умовах значної конкуренції на ринку іноземних валют це стане додатковим стимулом банкам створювати умови клієнтам, щоб ті обмінювали валюту переважно у безготівковій формі.
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Такий законопроект у Верховній Раді зареєстрував депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. Гроші обранець пропонує направити на розвиток спорту, - пише Gazeta ua.
Дубінський пояснює, що після проведення валютної лібералізації деякі банки дозволили клієнтам обмінювати валюту онлайн. Водночас готівковий обмін валют пов'язаний із фінансовими ризиками.
В умовах значної конкуренції на ринку іноземних валют це стане додатковим стимулом банкам створювати умови клієнтам, щоб ті обмінювали валюту переважно у безготівковій формі.
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