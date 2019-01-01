Центр Луцька «окупували» зграї безпритульних собак

Мешканці Луцька нарікають на безпритульних тварин у місті.Про це йшлося у вівторок, 8 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.відзначила, що продовжує викликати занепокоєння кількість звернень щодо безпритульних собак. Так, із 23 вересня до 6 жовтня отримали 22 звернення стосовно цієї проблеми.Скаржились мешканці вулиць Мамсурова, Офіцерської, Станіславського, Ковпака, Ківерцівської, Володимирської. Також зграї собак бігають на Театральному майдані та поблизу школи №24.«Скарг дійсно побільшало, особливо у районі ЛПЗ. На межі ЛПЗ і Рованців знаходиться громадська організація, яка займається відловом собак з усієї країни. Вони їдуть до нас в Луцьк, але де їх прилаштували – конфіденційна інформація», – стверджує директор КП «Ласка»В.о. мера Луцькадоручив провести перемовини з керівництвом цієї громадської організації, якщо ситуація не зміниться – звертатися у поліцію.