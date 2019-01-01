Центр Луцька «окупували» зграї безпритульних собак
Сьогодні, 08:42
Мешканці Луцька нарікають на безпритульних тварин у місті.
Про це йшлося у вівторок, 8 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як відзначила, що продовжує викликати занепокоєння кількість звернень щодо безпритульних собак. Так, із 23 вересня до 6 жовтня отримали 22 звернення стосовно цієї проблеми.
Скаржились мешканці вулиць Мамсурова, Офіцерської, Станіславського, Ковпака, Ківерцівської, Володимирської. Також зграї собак бігають на Театральному майдані та поблизу школи №24.
«Скарг дійсно побільшало, особливо у районі ЛПЗ. На межі ЛПЗ і Рованців знаходиться громадська організація, яка займається відловом собак з усієї країни. Вони їдуть до нас в Луцьк, але де їх прилаштували – конфіденційна інформація», – стверджує директор КП «Ласка» Наталія Рудь.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт доручив провести перемовини з керівництвом цієї громадської організації, якщо ситуація не зміниться – звертатися у поліцію.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це йшлося у вівторок, 8 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як відзначила, що продовжує викликати занепокоєння кількість звернень щодо безпритульних собак. Так, із 23 вересня до 6 жовтня отримали 22 звернення стосовно цієї проблеми.
Скаржились мешканці вулиць Мамсурова, Офіцерської, Станіславського, Ковпака, Ківерцівської, Володимирської. Також зграї собак бігають на Театральному майдані та поблизу школи №24.
«Скарг дійсно побільшало, особливо у районі ЛПЗ. На межі ЛПЗ і Рованців знаходиться громадська організація, яка займається відловом собак з усієї країни. Вони їдуть до нас в Луцьк, але де їх прилаштували – конфіденційна інформація», – стверджує директор КП «Ласка» Наталія Рудь.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт доручив провести перемовини з керівництвом цієї громадської організації, якщо ситуація не зміниться – звертатися у поліцію.
Головне фото – ілюстративне.
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