Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
Сьогодні, 16:30
Головний лікар Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська розповіла про ознаки застуди та грипу і методи профілактики цих недуг.
Про це вона повідомила у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами Оксани Лєщинської, є кілька симптомів, які відрізняють ГРВІ та грип. Зокрема, під час грипу є висока температура, головний біль, біль у м’язах, можливий сухий кашель. Для «респіраторки» характерні нежить, сльозотеча.
«Якщо для батьків незрозуміла ситуація після трьох днів, обов’язково потрібно звернутися до лікаря. Нині в рамках трансформації галузі медицини дуже розповсюдженим є консультування телефоном», - відзначила лікар.
Основний принцип під час застуди і грипу: захворів – залишайся вдома, каже Оксана Лєщинська.
«Якщо одна хвора дитина приходить у клас, де 29 здорових школярів, вона наражає цих 29 дітей на небезпеку. Велику роль відіграє обмеження контактів із хворими. Потрібно дотримуватися здорового способу життя, займатися спортом впродовж року та дотримуватися принципів раціонального харчування, уникати переохолоджень чи перегрівань, а також мати позитивний настрій», - підсумувала вона.
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Про це вона повідомила у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами Оксани Лєщинської, є кілька симптомів, які відрізняють ГРВІ та грип. Зокрема, під час грипу є висока температура, головний біль, біль у м’язах, можливий сухий кашель. Для «респіраторки» характерні нежить, сльозотеча.
«Якщо для батьків незрозуміла ситуація після трьох днів, обов’язково потрібно звернутися до лікаря. Нині в рамках трансформації галузі медицини дуже розповсюдженим є консультування телефоном», - відзначила лікар.
Основний принцип під час застуди і грипу: захворів – залишайся вдома, каже Оксана Лєщинська.
«Якщо одна хвора дитина приходить у клас, де 29 здорових школярів, вона наражає цих 29 дітей на небезпеку. Велику роль відіграє обмеження контактів із хворими. Потрібно дотримуватися здорового способу життя, займатися спортом впродовж року та дотримуватися принципів раціонального харчування, уникати переохолоджень чи перегрівань, а також мати позитивний настрій», - підсумувала вона.
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