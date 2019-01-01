У Верховній Раді хочуть перенести День Незалежності України

У Верховній Раді запропонували перенести святкування Дня Незалежності України.Такий проєкт постанови №2205 “Про День Незалежності України” зареєстрували в парламенті, - пише Укрінформ.Цей проєет пропонує перенести День Незалежності на 22 січня, а 24 серпня відзначати День відновлення незалежності.Так, згідно із пояснювальною запискою, проєктом пропонується відраховувати період незалежності Української держави з 22 січня 1918 року, з дня проголошення IV Універсалу Центральної Ради Української Народної Республіки, яким відновлено національну державність Української нації. Пропонується визнати дату 22 січня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято. 24 серпня 1991 року проєкт постанови пропонує вважати Днем відновлення Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято.Автором проєкту постанови є позафракційна народний депутатСавчук також є автором законопроєкту №2229 “Про Прапор Національної Гідності”.“Законопроєктом пропонується встановити, що прапором національно-визвольної боротьби українського народу є Прапор Національної Гідності. Прапор Національної Гідності є стягом, який складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг: верхньої - темно-червоного кольору, нижньої - чорного кольору”, - ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту.Проєкт закону передбачає, що Прапор Національної Гідності встановлюватиметься на будівлях державних органів України, як центральних, так і місцевих, а також на будівлях органів місцевого самоврядування 22 січня у День Соборності України, 20 лютого у День Героїв Небесної Сотні, 14 березня (День українського Добровольця), 21 травня (День пам’яті жертв політичних репресій), 23 травня (День Героїв), 28 червня (День Конституції України), 24 серпня (День Незалежності України), 14 жовтня (День створення Української Повстанської Армії), 6 грудня (День Збройних Сил України).