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Депутати «провалили» питання щодо закриття заводів, які засмерділи Луцьк

Депутати «провалили» питання щодо закриття заводів, які засмерділи Луцьк
Депутати Луцької міської ради не підтримали звернення до владної верхівки з вимогою закрити Гнідавський цукровий завод та «Біо-Пек», які вважають основними джерелами смороду в місті.

Про це йшлося у четвер, 10 жовтня, під час сесії Луцькради.

Заступник мера Костянтин Петрочук зауважив, що днями лучани знову відчули неприємні запахи, що ширяться містом. Лише 9 жовтня отримали близько сотні звернень стосовно цієї проблеми. 8 жовтня в місті зафіксували перевищення сірководню в два рази, аміаку – у півтора рази.

«Єдиним на сьогодні моментом є передбачити заборону виготовлення тієї речовини заводом «Біо-Пек», що створює неприємний запах у місті», - зауважив він.

На попереднє звернення депутатів до Мінекології, Міністерства аграрної політики, СБУ щодо нестерпного запаху відповіли, що на заводі провели перевірки і зобов’язали привести до норм викиди, що здійснює «Біо-Пек».

Натомість депутат Юлія Вусенко нагадала, що у Луцьку говорили й про інші джерела смороду, зокрема, злив нечистот. Вона застерегла, що закриття підприємств може не вирішити проблему.

«Джерела є, але вони носять локальний характер, який може «накрити» три-чотири будинки», - повідомив в.о. мера Григорій Пустовіт.

За словами Ігоря Поліщука, у Луцьку зібрали більше 10 тисяч підписів стосовно питання і направили в Мінекології. Реакцією на це був припис Держпродспоживслужби з вимогою заборонити скиди на поля фільтрації. На сьогодні в місті на КНС встановили обладнання, яке унеможливило сморід з каналізації, навіть якщо туди будуть щось зливати, каже Поліщук.

«Заводу «Біо-Пек» набагато легше заплатити людям гроші, щоб вони на камеру розповідали, що не смердить. У кожному місті країни, де є завод з виробництва біоетанолу, склалася така ж ситуація зі смородом», - зауважив депутат.

Депутат Павло Данильчук заявив, що в місті потрібно оголосити надзвичайний екологічний стан, аби врешті органи центральної влади звернули врешті увагу на проблему смороду у Луцьку.

«Початок появи неприємних запахів у місті дивним чином співпадає з початком діяльності заводу «Біо-Пек». Я підозрюю, що цей завод є причиною смороду в місті. Виробництво передбачає величезну кількість барди, яку кудись треба дівати», - нагадав Борис Смаль.

Однак у підсумку для підтримки проекту рішення забракло одного голосу - навіть після трьох повторних голосувань лише 21 депутат із 27-ми підтримав звернення щодо закриття заводів.

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Теги: Луцьк, джерела смороду, звернення
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Коментарі 3
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От під...ри, значить мають долю!
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ПДРСИ
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а де пан Палиця?
для чого ви його вибрали?
можливо його потрібно запросити?
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