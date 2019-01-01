вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали найпоширеніші причини смертей лучан

Назвали найпоширеніші причини смертей лучан
Повідомили основні причини смертності мешканців Луцька.

Про це йдеться в інформації про хід виконання Комплексної міської програми «Здоров’я лучан» на 2018–2020 роки.

Основними причинами смертності у Луцьку є хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння.

У структурі захворюваності переважають хронічні неінфекційні хвороби, зокрема, серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, ендокринні розлади, алергічні прояви.

Проблемними також є ті фактори, що в місті фіксують низький показник чисельності населення, яке регулярно займається фізичною культурою, а витрати на охорону здоров’я поки що не відповідають реальним потребам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сергій Притула та «Вар'яти» дадуть два концерти у Луцьку. АНОНС
Сьогодні, 14:56
Через аварію декілька сіл на Волині залишилися без світла
Сьогодні, 14:40
Назвали найпоширеніші причини смертей лучан
Сьогодні, 14:27
На Рівненщині через зсув ґрунту загинув молодий чоловік
Сьогодні, 14:02
Чотирьом волинянам вручили почесні відзнаки і ордени від президента
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
Встановили особу чоловіка, який помер у луцькій «швидкій» Встановили особу чоловіка, який помер у луцькій «швидкій»
02 жовтень, 16:08
Помер викладач луцького коледжу. ФОТО Помер викладач луцького коледжу. ФОТО
16 вересень, 10:24
Померла працівниця луцької бібліотеки Померла працівниця луцької бібліотеки
13 вересень, 19:11
Повідомили, коли і де прощатимуться з відомим лікарем Валентином Петровським Повідомили, коли і де прощатимуться з відомим лікарем Валентином Петровським
07 вересень, 14:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили графік роботи сервісних центрів МВС Волині у святкові дні жовтня
Сьогодні, 15:05
 0
Сергій Притула та «Вар'яти» дадуть два концерти у Луцьку. АНОНС
Сьогодні, 14:56
 0
Через аварію декілька сіл на Волині залишилися без світла
Сьогодні, 14:40
 0
Назвали найпоширеніші причини смертей лучан
Сьогодні, 14:27
 0
На Рівненщині через зсув ґрунту загинув молодий чоловік
Сьогодні, 14:02
 0
Медіа
відео
1/8
﻿