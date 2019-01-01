Назвали найпоширеніші причини смертей лучан





Про це йдеться в інформації про хід виконання Комплексної міської програми «Здоров’я лучан» на 2018–2020 роки.



Основними причинами смертності у Луцьку є хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння.



У структурі захворюваності переважають хронічні неінфекційні хвороби, зокрема, серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, ендокринні розлади, алергічні прояви.



Проблемними також є ті фактори, що в місті фіксують низький показник чисельності населення, яке регулярно займається фізичною культурою, а витрати на охорону здоров’я поки що не відповідають реальним потребам.

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