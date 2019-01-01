У Луцьку зловили на гарячому чоловіка, який підкидав сміття в чужі контейнери
Сьогодні, 22:19
Луцькі муніципали зловили чоловіка, який підкидав сміття в чужі контейнери для збору твердих побутових відходів.
Про це муніципали повідомили на своїй сторінці у Facebook.
Чоловік зумисно привіз та підкидав сміття, сухе гілля та хмелиння зі свого авто під контейнери для збору твердих побутових відходів на вулиці Львівській,61А.
Такі дії прямо заборонені п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька» та грозять штрафом у розмірі від 340 до 1360 гривень.
"Після профілактичної роботи, інспектори склали на чоловіка адміністративний протокол за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.
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Про це муніципали повідомили на своїй сторінці у Facebook.
Чоловік зумисно привіз та підкидав сміття, сухе гілля та хмелиння зі свого авто під контейнери для збору твердих побутових відходів на вулиці Львівській,61А.
Такі дії прямо заборонені п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька» та грозять штрафом у розмірі від 340 до 1360 гривень.
"Після профілактичної роботи, інспектори склали на чоловіка адміністративний протокол за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 3
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2.5.5.1. На об’єктах благоустрою міста забороняється:
2.5.5.1.1. Засмічувати і забруднювати власні, прилеглі/закріплені території матеріалами, конструкціями, відходами, накопиченням снігу та криги тощо.
Якби викинув сміття у контейнери, то нічого б і не було)