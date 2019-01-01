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У Луцьку зловили на гарячому чоловіка, який підкидав сміття в чужі контейнери

У Луцьку зловили на гарячому чоловіка, який підкидав сміття в чужі контейнери
Луцькі муніципали зловили чоловіка, який підкидав сміття в чужі контейнери для збору твердих побутових відходів.

Про це муніципали повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Чоловік зумисно привіз та підкидав сміття, сухе гілля та хмелиння зі свого авто під контейнери для збору твердих побутових відходів на вулиці Львівській,61А.

Такі дії прямо заборонені п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька» та грозять штрафом у розмірі від 340 до 1360 гривень.

"Після профілактичної роботи, інспектори склали на чоловіка адміністративний протокол за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Луцьк, муніципальна варта
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Коментарі 3
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"Луцькі муніципали зловили чоловіка, який підкидав сміття в чужі контейнери для збору твердих побутових відходів." Поясніть що таке чужі контейнери. Наприклад я плачу за вивіз сміття за кількість прописаних в мене в будинку. Плачу справно і вчасно. Але ніде я не читав що я маю викидати сміття в контейнер тільки зліва від мого будинку або тільки зправа. В який контейнер я маю право викидати сміття а в який ні?
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Вибачте нас, крім того, що ловити людей з мусором ми нічого не вміємо.
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Правила благоустрою м. Луцька.
2.5.5.1. На об’єктах благоустрою міста забороняється:

2.5.5.1.1. Засмічувати і забруднювати власні, прилеглі/закріплені території матеріалами, конструкціями, відходами, накопиченням снігу та криги тощо.

Якби викинув сміття у контейнери, то нічого б і не було)

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