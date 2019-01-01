У Луцьку триває оздоровча програма для літніх людей*

Компанія NovuMedical запустила програму «Здоровий пенсіонер» у Луцьку. З 1 до 14 жовтня включно кожен охочий може отримати безкоштовний двотижневий курс на обладнанні для оздоровлення очей та обладнанні для оздоровлення опорно-рухової системи. Програма «Здоровий пенсіонер» покликана подарувати нову якість життя старшому поколінню українців.Міжнародна Асоціація NovuMedical надає унікальний шанс безкоштовно ознайомитись з авторською системою оздоровлення 5/95 та корисним впливом на здоров’я обладнання власного виробництва. Нині кожен може зберегти здоров’я та подовжити працездатний вік, як свій так і своїх рідних та близьких.NovuMedical популяризує культуру щоденного догляду за хребтом, ногами та очима. Також серед пріоритетів компанії, впровадження у щоденний побут українців здорового сну. Зауважимо, що аналогічні програми діють та діятимуть не лише у Луцьку, але і в інших містах України, де присутні демонстраційні центри асоціації. В рамках програми «Здоровий пенсіонер» кожен її учасник відвідавши демонстраційний центр NovuMedical зможе випробувати на собі оздоровчий вплив обладнання компанії протягом безкоштовно.Обладнання NovuMedical призначене для здійснення таких корисних для людського організму маніпуляцій як: масаж, вплив на організм магнітами, іонізація, акупресура, низькочастотна стимуляція та вплив інфрачервоного тепла.Всю лінійку апаратури NovuMedical створено спеціально для щоденного домашнього використання, має сертифікат якості та безпеки японської асоціації іонізації JAIRA.Асоціація NovuMedical має розгалужену мережу демонстраційних центрів. Щодня їх відвідують понад 10 000 осіб, кожна з яких зробила свій вибір на користь оздоровчого обладнання Міжнародної Асоціації NovuMedical.