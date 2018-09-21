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У луцькому реабілітаційному центрі для атовців – новий керівник

У луцькому реабілітаційному центрі для атовців – новий керівник
Луцький реабілітаційний центр для учасників АТО очолив полковник Юрій Дубина.

Про це на своїй сторінці написала психолог Олена Звєрєва.

Зауважимо, Юрій Дубина раніше був начальником військово-лікарської комісії у Поліклініці служби охорони здоров'я УМВС України у Волинській області.

У коментарях до допису Олена Звєрєва зауважує, що керівника реабілітаційного центру призначив керівник КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» Ігор Гнетньов.

Натомість дописувачі залишили у коментарях до допису чимало схвальних відгуків про Юрія Дубину та його обізнаність проблемами атовців.

Нагадаємо, у реабілітаційному центрі для учасників АТО ремонтні роботи підходять до завершального етапу. Заклад обіцяють от-от відкрити. Прогнозують, що це буде один з найкращих реабілітаційних центрів для учасників АТО в Україні.

У луцькому реабілітаційному центрі для атовців – новий керівник



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Теги: Юрій Дубина, Олена Звєрєва, реабілітаційний центр, АТО, Луцьк
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