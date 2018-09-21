У луцькому реабілітаційному центрі для атовців – новий керівник
Сьогодні, 11:44
Луцький реабілітаційний центр для учасників АТО очолив полковник Юрій Дубина.
Про це на своїй сторінці написала психолог Олена Звєрєва.
Зауважимо, Юрій Дубина раніше був начальником військово-лікарської комісії у Поліклініці служби охорони здоров'я УМВС України у Волинській області.
У коментарях до допису Олена Звєрєва зауважує, що керівника реабілітаційного центру призначив керівник КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» Ігор Гнетньов.
Натомість дописувачі залишили у коментарях до допису чимало схвальних відгуків про Юрія Дубину та його обізнаність проблемами атовців.
Нагадаємо, у реабілітаційному центрі для учасників АТО ремонтні роботи підходять до завершального етапу. Заклад обіцяють от-от відкрити. Прогнозують, що це буде один з найкращих реабілітаційних центрів для учасників АТО в Україні.
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Про це на своїй сторінці написала психолог Олена Звєрєва.
Зауважимо, Юрій Дубина раніше був начальником військово-лікарської комісії у Поліклініці служби охорони здоров'я УМВС України у Волинській області.
У коментарях до допису Олена Звєрєва зауважує, що керівника реабілітаційного центру призначив керівник КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» Ігор Гнетньов.
Натомість дописувачі залишили у коментарях до допису чимало схвальних відгуків про Юрія Дубину та його обізнаність проблемами атовців.
Нагадаємо, у реабілітаційному центрі для учасників АТО ремонтні роботи підходять до завершального етапу. Заклад обіцяють от-от відкрити. Прогнозують, що це буде один з найкращих реабілітаційних центрів для учасників АТО в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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