У луцькому реабілітаційному центрі для атовців – новий керівник

Луцький реабілітаційний центр для учасників АТО очолив полковникПро це на своїй сторінці написала психологЗауважимо, Юрій Дубина раніше був начальником військово-лікарської комісії у Поліклініці служби охорони здоров'я УМВС України у Волинській області.У коментарях до допису Олена Звєрєва зауважує, що керівника реабілітаційного центру призначив керівник КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» Ігор Гнетньов.Натомість дописувачі залишили у коментарях до допису чимало схвальних відгуків про Юрія Дубину та його обізнаність проблемами атовців.Нагадаємо, у реабілітаційному центрі для учасників АТО ремонтні роботи підходять до завершального етапу. Заклад. Прогнозують, що це буде один з найкращих реабілітаційних центрів для учасників АТО в Україні.