На Запоріжжі директор інтернату продавав дітей у трудове рабство

На Запоріжжі поліцейські викрили керівника одного з інтернатів, який надавав неповнолітніх підопічних для виконання важкої роботи стороннім особам.Так, чоловік здавав за гроші підопічних в якості робочої сили стороннім людям, які залучали дітей до виконання важких будівельних і господарських робіт, - пише ГУНП у Запорізькій області.Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний мешканець міста Мелітополь.10 жовтня правоохоронці викрили підозрюваного після отримання грошової винагороди в сумі 1000 гривень за надання 4 неповнолітніх дітей віком до 14 років, хлопчиків, сторонній особі для виконання будівельних робіт у приватному домоволодінні селища міського типу Приазовське.Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.3 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.