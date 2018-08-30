На Запоріжжі директор інтернату продавав дітей у трудове рабство
Сьогодні, 13:08
На Запоріжжі поліцейські викрили керівника одного з інтернатів, який надавав неповнолітніх підопічних для виконання важкої роботи стороннім особам.
Так, чоловік здавав за гроші підопічних в якості робочої сили стороннім людям, які залучали дітей до виконання важких будівельних і господарських робіт, - пише ГУНП у Запорізькій області.
Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний мешканець міста Мелітополь.
10 жовтня правоохоронці викрили підозрюваного після отримання грошової винагороди в сумі 1000 гривень за надання 4 неповнолітніх дітей віком до 14 років, хлопчиків, сторонній особі для виконання будівельних робіт у приватному домоволодінні селища міського типу Приазовське.
Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.3 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
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Так, чоловік здавав за гроші підопічних в якості робочої сили стороннім людям, які залучали дітей до виконання важких будівельних і господарських робіт, - пише ГУНП у Запорізькій області.
Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний мешканець міста Мелітополь.
10 жовтня правоохоронці викрили підозрюваного після отримання грошової винагороди в сумі 1000 гривень за надання 4 неповнолітніх дітей віком до 14 років, хлопчиків, сторонній особі для виконання будівельних робіт у приватному домоволодінні селища міського типу Приазовське.
Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.3 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
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