Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Сьогодні, 14:00
У Луцькраді повідомили, які планують впровадити види, основні вимоги та ціни електронних квитків у громадському транспорті міста.
Про це йдеться у проекті рішень виконкому Луцькради від 11 жовтня.
Відтак, у міському транспорті Луцька хочуть затвердити такі види електронних квитків:
- безтермінові багаторазові електронні квитки (персоніфіковані, неперсоніфіковані). Перед використанням у автобусах і тролейбусах такі електронні квитки необхідно поповнити. Такий вид електронних квитків в майбутньому набере функцій "Картки Лучанина".
- електронні квитки на дві поїздки, електронні квитки на три поїздки. Термін дії таких електронних квитків становить 48 годин від моменту продажу. Квитки розраховані для гостей міста, туристів, тобто осіб з не тривалим часом перебування у місті.
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Зазначають, що видача та реалізація багаторазових персоніфікованих та неперсоніфікованих електронних квитків розпочнеться після затвердження видів електронних квитків Оператором електронних систем.
Нагадаємо, нову систему оплати у громадському транспорті Луцька планують запустити 11 листопада.
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Про це йдеться у проекті рішень виконкому Луцькради від 11 жовтня.
Відтак, у міському транспорті Луцька хочуть затвердити такі види електронних квитків:
- безтермінові багаторазові електронні квитки (персоніфіковані, неперсоніфіковані). Перед використанням у автобусах і тролейбусах такі електронні квитки необхідно поповнити. Такий вид електронних квитків в майбутньому набере функцій "Картки Лучанина".
- електронні квитки на дві поїздки, електронні квитки на три поїздки. Термін дії таких електронних квитків становить 48 годин від моменту продажу. Квитки розраховані для гостей міста, туристів, тобто осіб з не тривалим часом перебування у місті.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Розповіли, як працюватиме нова система оплати проїзду у Луцьку.
Зазначають, що видача та реалізація багаторазових персоніфікованих та неперсоніфікованих електронних квитків розпочнеться після затвердження видів електронних квитків Оператором електронних систем.
Нагадаємо, нову систему оплати у громадському транспорті Луцька планують запустити 11 листопада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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