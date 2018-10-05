вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків

Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
У Луцькраді повідомили, які планують впровадити види, основні вимоги та ціни електронних квитків у громадському транспорті міста.

Про це йдеться у проекті рішень виконкому Луцькради від 11 жовтня.

Відтак, у міському транспорті Луцька хочуть затвердити такі види електронних квитків:

- безтермінові багаторазові електронні квитки (персоніфіковані, неперсоніфіковані). Перед використанням у автобусах і тролейбусах такі електронні квитки необхідно поповнити. Такий вид електронних квитків в майбутньому набере функцій "Картки Лучанина".
- електронні квитки на дві поїздки, електронні квитки на три поїздки. Термін дії таких електронних квитків становить 48 годин від моменту продажу. Квитки розраховані для гостей міста, туристів, тобто осіб з не тривалим часом перебування у місті.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Розповіли, як працюватиме нова система оплати проїзду у Луцьку.

Зазначають, що видача та реалізація багаторазових персоніфікованих та неперсоніфікованих електронних квитків розпочнеться після затвердження видів електронних квитків Оператором електронних систем.

Нагадаємо, нову систему оплати у громадському транспорті Луцька планують запустити 11 листопада.

Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, електронний квиток, громадський транспорт, види, ціни, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин упіймав величезну щуку на Стиру
Сьогодні, 14:20
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Сьогодні, 14:00
Взяв телевізор, гроші та солодощі: на Волині невідомий вдерся до дитсадка. ФОТО
Сьогодні, 13:56
Просять розібратись з хаотичними стоянками на проспекті Перемоги у Луцьку
Сьогодні, 13:48
У селі на Волині «обчистили» магазин
Сьогодні, 13:40
Схожі новини
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
05 жовтень, 2018, 10:05
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
07 серпень, 2018, 12:46
Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
03 липень, 2018, 14:45
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
08 жовтень, 14:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин упіймав величезну щуку на Стиру
Сьогодні, 14:20
 0
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Сьогодні, 14:00
 0
Взяв телевізор, гроші та солодощі: на Волині невідомий вдерся до дитсадка. ФОТО
Сьогодні, 13:56
 0
Просять розібратись з хаотичними стоянками на проспекті Перемоги у Луцьку
Сьогодні, 13:48
 0
У селі на Волині «обчистили» магазин
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿