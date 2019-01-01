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На Волині студентка вкрала долари і гривні в бабусі своєї одногрупниці

На Волині студентка вкрала долари і гривні в бабусі своєї одногрупниці
Неповнолітня студентка Любомльського професійного ліцею, уродженка міста Луганська вкрала 2000 гривень та 200 доларів в бабусі своєї одногрупниці.

Прикрий випадок стався ще у лютому 2019 року, проте лише днями суд призначив дівчині покарання – 850 гривень штрафу. Вирок оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

У суді студентка визнала свою вину. Дівчини розповіла, що разом з одногрупницею була у будинку її бабусі і бачила, як жінка давала внучці готівку та заховала сумку під диван. Тож, залишившись наодинці, дістала сумку та вкрала звідти гроші.

Наступного дня долари дівчина поміняла на гривні та потратила вкрадені гроші.

Потерпіла бабуся в суді розповіла, що студентка відшкодувала їй вкрадену суму.

Любомльський районний суд же призначив їй покарання – 850 гривень штрафу.

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Теги: крадіжка, студентка, Любомль, Волинь
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