На Волині студентка вкрала долари і гривні в бабусі своєї одногрупниці

Неповнолітня студентка Любомльського професійного ліцею, уродженка міста Луганська вкрала 2000 гривень та 200 доларів в бабусі своєї одногрупниці.Прикрий випадок стався ще у лютому 2019 року, проте лише днями суд призначив дівчині покарання – 850 гривень штрафу. Вирок оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.У суді студентка визнала свою вину. Дівчини розповіла, що разом з одногрупницею була у будинку її бабусі і бачила, як жінка давала внучці готівку та заховала сумку під диван. Тож, залишившись наодинці, дістала сумку та вкрала звідти гроші.Наступного дня долари дівчина поміняла на гривні та потратила вкрадені гроші.Потерпіла бабуся в суді розповіла, що студентка відшкодувала їй вкрадену суму.Любомльський районний суд же призначив їй покарання – 850 гривень штрафу.