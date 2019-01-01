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Мінкульт розширив «чорний список» російських акторів ще на 4 прізвища

Мінкульт розширив «чорний список» російських акторів ще на 4 прізвища
Четверо нових російських акторів були внесені 11 жовтня до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці. Оновлений список, в якому тепер 151 прізвище, оприлюднила пресслужба Міністерства культури України, пише ТСН.

Тепер у документі згадуються Наталія Колоскова, Юрій Миронець, Марія Перн і Анатолій Фалінскій. Офіційно причин розширення переліку не повідомляють, але відомо, що всі згадані актори знімалися в стрічці "Ополченочка" на тимчасово окупованій території українського Донбасу.

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Теги: чорний список, актори, міністерство культури, Ополченочка
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