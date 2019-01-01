До пошуків Олексія Веремійчика задіяли авіацію

На території та поблизу озера Люб'язь другий день тривають пошуки зниклого під час риболовлі директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської радиСтаном на 16:00 13 жовтня розпочали пошуки з повітря, задіявши легку авіацію.Окрім того, територію озера протягують неводом (великою рибацькою сіткою).Зауважимо, що усі, хто його розшукує на місці, просять про підсилення. Оскільки, у жовтні світловий день завершиться дуже швидко, групи людей із будь-якими освітлювальними приладами для обходу площ поблизу водойми. Це дозволить не зупинити пошук, коли розпочне смеркати.Контакт для коригування дій - 0509266196,Нагадаємо, під час риболовлі здійснялися сильні хвилі й човен, на якому перебувало 4 чоловіків, серед яких - Олексій Веремійчик, перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик