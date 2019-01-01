До пошуків Олексія Веремійчика задіяли авіацію
Сьогодні, 16:16
На території та поблизу озера Люб'язь другий день тривають пошуки зниклого під час риболовлі директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремійчика.
Станом на 16:00 13 жовтня розпочали пошуки з повітря, задіявши легку авіацію.
Окрім того, територію озера протягують неводом (великою рибацькою сіткою).
Зауважимо, що усі, хто його розшукує на місці, просять про підсилення. Оскільки, у жовтні світловий день завершиться дуже швидко, групи людей із будь-якими освітлювальними приладами для обходу площ поблизу водойми. Це дозволить не зупинити пошук, коли розпочне смеркати.
Контакт для коригування дій - 0509266196, Наталія.
Нагадаємо, під час риболовлі здійснялися сильні хвилі й човен, на якому перебувало 4 чоловіків, серед яких - Олексій Веремійчик, перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив пливти до берега, аби покликати на допомогу, і зник.
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Станом на 16:00 13 жовтня розпочали пошуки з повітря, задіявши легку авіацію.
Окрім того, територію озера протягують неводом (великою рибацькою сіткою).
Зауважимо, що усі, хто його розшукує на місці, просять про підсилення. Оскільки, у жовтні світловий день завершиться дуже швидко, групи людей із будь-якими освітлювальними приладами для обходу площ поблизу водойми. Це дозволить не зупинити пошук, коли розпочне смеркати.
Контакт для коригування дій - 0509266196, Наталія.
Нагадаємо, під час риболовлі здійснялися сильні хвилі й човен, на якому перебувало 4 чоловіків, серед яких - Олексій Веремійчик, перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив пливти до берега, аби покликати на допомогу, і зник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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