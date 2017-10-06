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Волинські гірники розпочали страйк

Волинські гірники розпочали страйк
На Волині гірники шахти №9 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» розпочали страйк.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook.

За його словами, досі гірникам державних шахт не виплатили 1,2 мільярда гривень. Прожовують страйкувати гірники шахт «Гірська», «Новодружеська», «Карбоніт». Вони готуються до пікетування Луганської обласної військово-цивільної адміністрації в Сєвєродонецьку.

"Сьогодні вранці застрайкували гірники шахти №9 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля». Це на батьківщині народного депутата, голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, який доклав свою руку, щоб з 1 жовтня постачати електроенергію по прямим договорам з Росії. Усе це шлях до повної ліквідації вугільної галузі", - написав Волинець.

Очікують, що найближчим часом Бюджетний комітет ВРУ розгляне та підтримає ухвалене рішення Кабміну щодо зміни до держбюджету про виділення 1 мільярда гривень, що дозволить покрити більшу частину заборгованості перед шахтарями.


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Теги: шахтарі, страйк, зарплата
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Коментарі 1
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А де ваш "депутат" вождь Гусь, усе плаває.....
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