Волинські гірники розпочали страйк
Сьогодні, 09:37
На Волині гірники шахти №9 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» розпочали страйк.
Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook.
За його словами, досі гірникам державних шахт не виплатили 1,2 мільярда гривень. Прожовують страйкувати гірники шахт «Гірська», «Новодружеська», «Карбоніт». Вони готуються до пікетування Луганської обласної військово-цивільної адміністрації в Сєвєродонецьку.
"Сьогодні вранці застрайкували гірники шахти №9 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля». Це на батьківщині народного депутата, голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, який доклав свою руку, щоб з 1 жовтня постачати електроенергію по прямим договорам з Росії. Усе це шлях до повної ліквідації вугільної галузі", - написав Волинець.
Очікують, що найближчим часом Бюджетний комітет ВРУ розгляне та підтримає ухвалене рішення Кабміну щодо зміни до держбюджету про виділення 1 мільярда гривень, що дозволить покрити більшу частину заборгованості перед шахтарями.
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Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook.
За його словами, досі гірникам державних шахт не виплатили 1,2 мільярда гривень. Прожовують страйкувати гірники шахт «Гірська», «Новодружеська», «Карбоніт». Вони готуються до пікетування Луганської обласної військово-цивільної адміністрації в Сєвєродонецьку.
"Сьогодні вранці застрайкували гірники шахти №9 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля». Це на батьківщині народного депутата, голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, який доклав свою руку, щоб з 1 жовтня постачати електроенергію по прямим договорам з Росії. Усе це шлях до повної ліквідації вугільної галузі", - написав Волинець.
Очікують, що найближчим часом Бюджетний комітет ВРУ розгляне та підтримає ухвалене рішення Кабміну щодо зміни до держбюджету про виділення 1 мільярда гривень, що дозволить покрити більшу частину заборгованості перед шахтарями.
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Коментарі 1
А де ваш "депутат" вождь Гусь, усе плаває.....
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