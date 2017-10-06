Волинські гірники розпочали страйк

На Волині гірники шахти №9 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» розпочали страйк.Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірниківу Facebook.За його словами, досі гірникам державних шахт не виплатили 1,2 мільярда гривень. Прожовують страйкувати гірники шахт «Гірська», «Новодружеська», «Карбоніт». Вони готуються до пікетування Луганської обласної військово-цивільної адміністрації в Сєвєродонецьку."Сьогодні вранці застрайкували гірники шахти №9 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля». Це на батьківщині народного депутата, голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, який доклав свою руку, щоб з 1 жовтня постачати електроенергію по прямим договорам з Росії. Усе це шлях до повної ліквідації вугільної галузі", - написав Волинець.Очікують, що найближчим часом Бюджетний комітет ВРУ розгляне та підтримає ухвалене рішення Кабміну щодо зміни до держбюджету про виділення 1 мільярда гривень, що дозволить покрити більшу частину заборгованості перед шахтарями.