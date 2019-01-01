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Погода у листопаді: синоптики розповіли, чого чекати українцям

Погода у листопаді: синоптики розповіли, чого чекати українцям
Погода в Україні в листопаді буде "капризною". Сонце, дощ і сніг будуть змінювати один одного майже весь місяць.

За прогнозом метеорологів, перші дні листопада будуть сонячними, а не похмурими, - повідомляє "Метеопрог".

З 5 по 10 листопада прогнозуються дощі, можливий мокрий сніг. Перші снігопади можуть з'явитися після 20 листопада.

Сонячних днів буде трохи менше, ніж у вересні або жовтні. Прогнозується поривчастий вітер.

Згідно з довгостроковими прогнозами, температура в першій половині листопада очікується в середньому між +5 +9 градусів. Зниження до +1...+6º можна очікувати в другій половині місяця.

Перший тиждень листопада буде найприємнішим, у другому та третьому тижні температура знизиться. Останні дні місяця будуть по-справжньому зимовими, вночі та вранці температура не перевищуватиме близько -3...-2°.

За прогнозами європейських кліматологів, температура повітря в листопаді буде вищою за багаторічну норму. Очікується, що кількість опадів буде меншою, ніж у листопаді за останні кілька років. Рясні опади прогнозуються в горах.

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Теги: погода, синоптики, листопад
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