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Волинянин став новим чемпіоном України з боксу серед юніорів

Волинянин став новим чемпіоном України з боксу серед юніорів
14 жовтня в Одесі відбувся боксерський юніорський турнір. Честь Волині захищали чотири спортсмени.

Про це повідомляє федерація боксу Волині.

Серед волинської четвірки найуспішніше виступив Владислав Дудар.

У ваговій категорії 75 кг хлопець став переможцем чотирьох поєдинків та отримав золоту нагороду. В перших трьох боях юнак переміг представників Дніпропетровської, Київської та Полтавської областей. У фіналі він зустрівся з боксером Запорізької області, де нокдауном виборов «золото».

Нагадаємо, Владислав Дудар є учнем ШВСМ та вихованцем Ковельської школи боксу, тренер - Микола Потапюк.

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Теги: Владислав Дудар, бокс, Ковель, перемога
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