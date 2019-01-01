Волинянин став новим чемпіоном України з боксу серед юніорів
Сьогодні, 10:41
14 жовтня в Одесі відбувся боксерський юніорський турнір. Честь Волині захищали чотири спортсмени.
Про це повідомляє федерація боксу Волині.
Серед волинської четвірки найуспішніше виступив Владислав Дудар.
У ваговій категорії 75 кг хлопець став переможцем чотирьох поєдинків та отримав золоту нагороду. В перших трьох боях юнак переміг представників Дніпропетровської, Київської та Полтавської областей. У фіналі він зустрівся з боксером Запорізької області, де нокдауном виборов «золото».
Нагадаємо, Владислав Дудар є учнем ШВСМ та вихованцем Ковельської школи боксу, тренер - Микола Потапюк.
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Про це повідомляє федерація боксу Волині.
Серед волинської четвірки найуспішніше виступив Владислав Дудар.
У ваговій категорії 75 кг хлопець став переможцем чотирьох поєдинків та отримав золоту нагороду. В перших трьох боях юнак переміг представників Дніпропетровської, Київської та Полтавської областей. У фіналі він зустрівся з боксером Запорізької області, де нокдауном виборов «золото».
Нагадаємо, Владислав Дудар є учнем ШВСМ та вихованцем Ковельської школи боксу, тренер - Микола Потапюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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