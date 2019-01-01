Волинянин став новим чемпіоном України з боксу серед юніорів





Про це повідомляє федерація боксу Волині.



Серед волинської четвірки найуспішніше виступив Владислав Дудар.



У ваговій категорії 75 кг хлопець став переможцем чотирьох поєдинків та отримав золоту нагороду. В перших трьох боях юнак переміг представників Дніпропетровської, Київської та Полтавської областей. У фіналі він зустрівся з боксером Запорізької області, де нокдауном виборов «золото».



Нагадаємо, Владислав Дудар є учнем ШВСМ та вихованцем Ковельської школи боксу, тренер - Микола Потапюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 жовтня в Одесі відбувся боксерський юніорський турнір. Честь Волині захищали чотири спортсмени.Про це повідомляє федерація боксу Волині.Серед волинської четвірки найуспішніше виступивУ ваговій категорії 75 кг хлопець став переможцем чотирьох поєдинків та отримав золоту нагороду. В перших трьох боях юнак переміг представників Дніпропетровської, Київської та Полтавської областей. У фіналі він зустрівся з боксером Запорізької області, де нокдауном виборов «золото».Нагадаємо, Владислав Дудар є учнем ШВСМ та вихованцем Ковельської школи боксу, тренер -

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