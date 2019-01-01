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38-річного волинянина, який зник 5 днів тому, знайшли у лісі

38-річного волинянина, який зник 5 днів тому, знайшли у лісі
Знайшли безвісти зниклого 38-річного волинянина Устимчука Сергія Олексійовича, який зник 5 днів тому.

Про це повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, чоловік 14 жовтня по обіді пішов з дому у невідомому напрямку.

До розшуку залучили кінолога із собакою з прикордонного загону. Знайшли у лісі у кущах поблизу сусіднього села Мукошин.

Зазначають, що жодних протиправних дій проти чоловіка не скоїли.




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Теги: знайшли волинянина, прикордонники
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