38-річного волинянина, який зник 5 днів тому, знайшли у лісі

Устимчука Сергія Олексійовича, який зник 5 днів тому.



Про це повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, чоловік



До розшуку залучили кінолога із собакою з прикордонного загону. Знайшли у лісі у кущах поблизу сусіднього села Мукошин.



Зазначають, що жодних протиправних дій проти чоловіка не скоїли.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Знайшли безвісти зниклого 38-річного волинянина, який зник 5 днів тому.Про це повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, чоловік 14 жовтня по обіді пішов з дому у невідомому напрямку.До розшуку залучили кінолога із собакою з прикордонного загону. Знайшли у лісі у кущах поблизу сусіднього села Мукошин.Зазначають, що жодних протиправних дій проти чоловіка не скоїли.

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