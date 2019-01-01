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Трагедія на Волині: 1-річна дитина померла від зернят гранату

Трагедія на Волині: 1-річна дитина померла від зернят гранату
У Володимирі-Волинському хлопчик віком один рік і 10 місяців подавився зернятками гранату. Врятувати дитину, яка потрапила у реанімаційне відділення лікарні, не вдалося.

Про цей трагічний випадок Район.Володимир-Волинський стало відомо із власних джерел.

Трагедія сталася 19 жовтня, ввечері. Дитина подавилась зернятками гранату, які потрапили у дихальні шляхи. Малюка з асфікцією доправили у реанімаційне відділення Володимир-Волинського ТМО і підключили до апарату штучного дихання.

Вранці 20 жовтня хлопчика мали доправити в обласну лікарню. Але при виїзді з території ТМО дитина померла.

«Я не хочу коментувати цей жахливий випадок, бо це трагедія для батьків дитини. Скажу одне: дитина поступила до нас у вкрай важкому стані», – прокоментував ситуацію головний лікар Володимир-Волинського ТМО Олександр Клачук.

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Теги: трагедія, дитина, Волинь
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