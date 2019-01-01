Трагедія на Волині: 1-річна дитина померла від зернят гранату
Сьогодні, 15:46
У Володимирі-Волинському хлопчик віком один рік і 10 місяців подавився зернятками гранату. Врятувати дитину, яка потрапила у реанімаційне відділення лікарні, не вдалося.
Про цей трагічний випадок Район.Володимир-Волинський стало відомо із власних джерел.
Трагедія сталася 19 жовтня, ввечері. Дитина подавилась зернятками гранату, які потрапили у дихальні шляхи. Малюка з асфікцією доправили у реанімаційне відділення Володимир-Волинського ТМО і підключили до апарату штучного дихання.
Вранці 20 жовтня хлопчика мали доправити в обласну лікарню. Але при виїзді з території ТМО дитина померла.
«Я не хочу коментувати цей жахливий випадок, бо це трагедія для батьків дитини. Скажу одне: дитина поступила до нас у вкрай важкому стані», – прокоментував ситуацію головний лікар Володимир-Волинського ТМО Олександр Клачук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про цей трагічний випадок Район.Володимир-Волинський стало відомо із власних джерел.
Трагедія сталася 19 жовтня, ввечері. Дитина подавилась зернятками гранату, які потрапили у дихальні шляхи. Малюка з асфікцією доправили у реанімаційне відділення Володимир-Волинського ТМО і підключили до апарату штучного дихання.
Вранці 20 жовтня хлопчика мали доправити в обласну лікарню. Але при виїзді з території ТМО дитина померла.
«Я не хочу коментувати цей жахливий випадок, бо це трагедія для батьків дитини. Скажу одне: дитина поступила до нас у вкрай важкому стані», – прокоментував ситуацію головний лікар Володимир-Волинського ТМО Олександр Клачук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Аргентинець приїхав на Волинь, аби знайти тут своїх родичів
Сьогодні, 16:45
Лучанка зливала на дорогу нечистоти. ФОТО
Сьогодні, 16:12
Трагедія на Волині: 1-річна дитина померла від зернят гранату
Сьогодні, 15:46
Розповіли про перспективи луцького клубу «Любарт»
Сьогодні, 15:01