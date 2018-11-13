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У Луцьку вночі підпалили автівку

У Луцьку вночі підпалили автівку
У Луцьку на Соборності, 30 підпалили автівку.

Інцидент трапився близько 4:00 21 жовтня. Фото з події у мережі Facebook виклала користувач Татьяна Боярчук.

Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у поліції Волині, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що автівка "Volkswagen", яку підпалили, належить місцевій жительці. Окрім того, внаслідок пожежі пошкоджень зазнав і автомобіль, що був припаркований поруч.

На місці інциденту вилучили пожежне сміття та інші речі, які можуть використати як речові докази. Відомості про подію внесуть до реєстру за ч.2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна).

У Луцьку вночі підпалили автівку
У Луцьку вночі підпалили автівку

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Теги: пожежа, автомобіль, Луцьк
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