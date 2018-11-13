У Луцьку вночі підпалили автівку
Сьогодні, 10:12
У Луцьку на Соборності, 30 підпалили автівку.
Інцидент трапився близько 4:00 21 жовтня. Фото з події у мережі Facebook виклала користувач Татьяна Боярчук.
Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у поліції Волині, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що автівка "Volkswagen", яку підпалили, належить місцевій жительці. Окрім того, внаслідок пожежі пошкоджень зазнав і автомобіль, що був припаркований поруч.
На місці інциденту вилучили пожежне сміття та інші речі, які можуть використати як речові докази. Відомості про подію внесуть до реєстру за ч.2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився близько 4:00 21 жовтня. Фото з події у мережі Facebook виклала користувач Татьяна Боярчук.
Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у поліції Волині, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що автівка "Volkswagen", яку підпалили, належить місцевій жительці. Окрім того, внаслідок пожежі пошкоджень зазнав і автомобіль, що був припаркований поруч.
На місці інциденту вилучили пожежне сміття та інші речі, які можуть використати як речові докази. Відомості про подію внесуть до реєстру за ч.2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині у смертельній аварії загинула пасажирка авто
Сьогодні, 10:26
Вулицями Луцька хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО
Сьогодні, 10:18
У Луцьку вночі підпалили автівку
Сьогодні, 10:12
В Угорщині за загадкових обставин загинув український водій
Сьогодні, 10:00
У Ковелі запрацювала перша «розумна» зупинка
Сьогодні, 09:49