У Луцьку створять майстерню лицарів та удвічі збільшать площу підземель
Сьогодні, 08:10
У Луцьку хочуть збільшити площу підземель у старому місті та створити майстерню лицарів.
Це вирішили 21 жовтня, під час засідання робочої групи з реалізації проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька». Про це повідомив депутат Луцької міської ради Андрій Білан.
Депутат зазначив, що після довгих правок проєкту, Державна архітектурно-будівельна інспекції України та Міністерства культури України погодили необхідні дозволи для їх проведення.
В повідомленні йдеться, що в ході цих робіт відкриють старий вхід у підземелля, який зараз закиданий землею. Після відкриття, площа підземель збільшиться в два рази. До слова, підземелля датуються 17 століттям.
Також після реставрації вежі Чарторийських планують створити майстерню лицарів.
"Всі ці моменти є актуальними для відновлення історико-культурного заповідника «Старий Луцьк», впевнений, що в ході робіт можливо слід очікувати на сенсаційні відкриття. Адже в даних старовинних підвалах давненько не проводили археологічних досліджень. А результатом проведених реставраційних робіт буде створення ще одного туристичного об'єкту у нашому Луцьку", - йдеться у дописі на сторінці депутата.
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Це вирішили 21 жовтня, під час засідання робочої групи з реалізації проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька». Про це повідомив депутат Луцької міської ради Андрій Білан.
Депутат зазначив, що після довгих правок проєкту, Державна архітектурно-будівельна інспекції України та Міністерства культури України погодили необхідні дозволи для їх проведення.
В повідомленні йдеться, що в ході цих робіт відкриють старий вхід у підземелля, який зараз закиданий землею. Після відкриття, площа підземель збільшиться в два рази. До слова, підземелля датуються 17 століттям.
Також після реставрації вежі Чарторийських планують створити майстерню лицарів.
"Всі ці моменти є актуальними для відновлення історико-культурного заповідника «Старий Луцьк», впевнений, що в ході робіт можливо слід очікувати на сенсаційні відкриття. Адже в даних старовинних підвалах давненько не проводили археологічних досліджень. А результатом проведених реставраційних робіт буде створення ще одного туристичного об'єкту у нашому Луцьку", - йдеться у дописі на сторінці депутата.
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