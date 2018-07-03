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У Луцьку створять майстерню лицарів та удвічі збільшать площу підземель

У Луцьку створять майстерню лицарів та удвічі збільшать площу підземель
У Луцьку хочуть збільшити площу підземель у старому місті та створити майстерню лицарів.

Це вирішили 21 жовтня, під час засідання робочої групи з реалізації проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька». Про це повідомив депутат Луцької міської ради Андрій Білан.

Депутат зазначив, що після довгих правок проєкту, Державна архітектурно-будівельна інспекції України та Міністерства культури України погодили необхідні дозволи для їх проведення.

В повідомленні йдеться, що в ході цих робіт відкриють старий вхід у підземелля, який зараз закиданий землею. Після відкриття, площа підземель збільшиться в два рази. До слова, підземелля датуються 17 століттям.

Також після реставрації вежі Чарторийських планують створити майстерню лицарів.

"Всі ці моменти є актуальними для відновлення історико-культурного заповідника «Старий Луцьк», впевнений, що в ході робіт можливо слід очікувати на сенсаційні відкриття. Адже в даних старовинних підвалах давненько не проводили археологічних досліджень. А результатом проведених реставраційних робіт буде створення ще одного туристичного об'єкту у нашому Луцьку", - йдеться у дописі на сторінці депутата.

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Теги: Луцьк, підземелля
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