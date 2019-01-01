У Луцьку через витік на технічному водопроводі затоплює вулицю

Лучани, що живуть на вулиці Наливайка, скаржаться на затоплення біля будинку №32.Про це йшлося сьогодні, 22 жовтня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.Повідомили, що з 15 жовтня на «гарячу лінію» міськради неодноразово надходили дзвінки щодо витоку на технічному водопроводі та затоплення ділянки на вулиці Наливайка, 32.Наразі ордер на проведення земельних робіт, який був виданий працівникам картонно-паперової фабрики, закінчився. Утім, аварійну ситуацію досі не ліквідували.