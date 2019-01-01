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У Луцьку через витік на технічному водопроводі затоплює вулицю

У Луцьку через витік на технічному водопроводі затоплює вулицю
Лучани, що живуть на вулиці Наливайка, скаржаться на затоплення біля будинку №32.

Про це йшлося сьогодні, 22 жовтня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.

Повідомили, що з 15 жовтня на «гарячу лінію» міськради неодноразово надходили дзвінки щодо витоку на технічному водопроводі та затоплення ділянки на вулиці Наливайка, 32.

Наразі ордер на проведення земельних робіт, який був виданий працівникам картонно-паперової фабрики, закінчився. Утім, аварійну ситуацію досі не ліквідували.

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Теги: Луцьк, скарги, затоплення, Наливайка, 32, міськрада
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