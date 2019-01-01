У Луцьку через витік на технічному водопроводі затоплює вулицю
Сьогодні, 09:55
Лучани, що живуть на вулиці Наливайка, скаржаться на затоплення біля будинку №32.
Про це йшлося сьогодні, 22 жовтня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
Повідомили, що з 15 жовтня на «гарячу лінію» міськради неодноразово надходили дзвінки щодо витоку на технічному водопроводі та затоплення ділянки на вулиці Наливайка, 32.
Наразі ордер на проведення земельних робіт, який був виданий працівникам картонно-паперової фабрики, закінчився. Утім, аварійну ситуацію досі не ліквідували.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лучани масово скаржилися у міськраду на холод в домівках і сморід у місті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося сьогодні, 22 жовтня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
Повідомили, що з 15 жовтня на «гарячу лінію» міськради неодноразово надходили дзвінки щодо витоку на технічному водопроводі та затоплення ділянки на вулиці Наливайка, 32.
Наразі ордер на проведення земельних робіт, який був виданий працівникам картонно-паперової фабрики, закінчився. Утім, аварійну ситуацію досі не ліквідували.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лучани масово скаржилися у міськраду на холод в домівках і сморід у місті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Знайшли спосіб боротьби з воронами у парку Володимира
Сьогодні, 10:12
На «Ягодині» затримали дві фури з 640 «зайвими» валізами
Сьогодні, 09:57
У Луцьку через витік на технічному водопроводі затоплює вулицю
Сьогодні, 09:55
На Закарпатті в лісі собака врятував життя господареві
Сьогодні, 09:47
У Луцьку майже у 9 разів зросла захворюваність на кір
Сьогодні, 09:30