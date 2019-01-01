Опізнали чоловіка, якого на смерть збила вантажівка під Луцьком

вантажівка «МАЗ» збила чоловіка. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Особу чоловіка встановлювали.



Наразі відомо, що під колесами вантажівки загинув житель Луцька 1980 року народження.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Нагадаємо, за кермом завантаженого транспортного засобу був 37-річний водій з Луцька.



За попередньою інформацією, чоловік раптово вибіг на дорогу.

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