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У Луцьку може подорожчати вода

У Луцьку може подорожчати вода
У Луцьку можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення.

Про це йшлося у середу, 23 жовтня, під час комісії Луцькради з питань комунального майна та приватизації.

Директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк зауважив, що у місті – чи не найнижчі тарифи в Україні та найменші на Волині. Це не дозволяє підприємству нормально розвиватися.

За його словами, аби ситуація змінилася, потрібно підвищити на 2 гривні тариф за послугу водопостачання та ще на 2 – за водовідведення.

«Це не так багато насправді, хоча у відсотковому відношенні ця цифра може складати 30%. У Європі на послуги з водопостачання та водовідведення йде 3% від сукупного доходу домогосподарства. У нас середній дохід одного домогосподарства складає 15 тисяч гривень, тобто нарахування має бути в межах 400 гривень, а нині – 80 гривень. Ми у цих питаннях значно відстаємо», - сказав Гуменюк.

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Теги: вода, тариф, Луцьк
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