У Луцьку може подорожчати вода

У Луцьку можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення.Про це йшлося у середу, 23 жовтня, під час комісії Луцькради з питань комунального майна та приватизації.Директор КП «Луцькводоканал»зауважив, що у місті – чи не найнижчі тарифи в Україні та найменші на Волині. Це не дозволяє підприємству нормально розвиватися.За його словами, аби ситуація змінилася, потрібно підвищити на 2 гривні тариф за послугу водопостачання та ще на 2 – за водовідведення.«Це не так багато насправді, хоча у відсотковому відношенні ця цифра може складати 30%. У Європі на послуги з водопостачання та водовідведення йде 3% від сукупного доходу домогосподарства. У нас середній дохід одного домогосподарства складає 15 тисяч гривень, тобто нарахування має бути в межах 400 гривень, а нині – 80 гривень. Ми у цих питаннях значно відстаємо», - сказав Гуменюк.