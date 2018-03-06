Як за два роки купити будинок мрії. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ*

Мати своє «місце під сонцем» – навіть не мрія, а необхідність для кожного. І мова не лише про переносне значення цього вислову (роботу, кар’єру, успіх), але й про пряме – дім, де можна облаштувати саме своє затишне гніздечко, своє місце під сонцем.



Забудовники намагаються встигати за попитом, відгукуватися на запити покупця і створювати житло, яке максимально відповідає його уподобанням. Більше того, конкуренція та клієнтоорієнтованість спонукають їх створювати вигідні умови для придбання збудованого ними житла покупцями.



Варіантів помешкань нині, як то кажуть, – «до кольОру, до вибОру». Ми ж пропонуємо покрокову інструкцію, виконання якої дозволить за два роки оплатити повну вартість будинку за містом навіть тим, хто не має величезних щомісячних доходів.



1. Перший крок – детальний аналіз ринку



Перше, що повинен зробити той, хто наважився купувати житло, вивчити актуальний ринок нерухомості. Пропозицій на житло за містом від забудовників – чимало. Це і квартири у передмісті, і приватні будинки, і дуплекси (будинки на дві окремих квартири), і інші варіанти. Кожен має обрати для себе ідеальний варіант.



Ми ж зупинимо увагу на таунхаусах – комплексі малоповерхових комфортабельних будинків, суміщених між собою бічними стінами. Кожен з таких будинків має свій вхід, власні паркомісця чи гараж, а також присадибну ділянку. Таунхаус – гарна альтернатива тісному приміщенню квартири чи громіздкому особняку.







Бо чи може бути щось краще, ніж, повернувшись після важкого робочого дня додому, вийти на терасу, вдихнути свіжого повітря на повні груди та відпочити на лоні природи.



2. Другий крок – розібратися, що саме забудовник пропонує отримати за визначену ним ціну



Коли ви вирішили, що хочете стати власником саме таунхауса, мусите детально розглянути пропозиції від усіх забудовників, які продають таке житло. А головне – що саме входить у ціну.



Цінові пропозиції на такі оселі поблизу Луцька – різні. Тут варто розуміти, що будівництво – не та річ, де дешевше означає краще. У пріоритеті мусить бути якісний показник. Бо житло – не чоботи, які, купивши із шкірзамінника, наступного сезону можна викинути і придбати ще одні. Це має бути розумне капіталовкладення.



У своїй інструкції ми розкажемо про таунхауси від відомої у Луцьку Будівельної компанії «Інвестор», розташовані у житлову комплексі «Струмочок» в селі Струмівка.







За запропоновану забудовником ціну тут пропонують вже поштукатурені стіни, стяжку, теплу підлогу у всіх приміщеннях першого поверху та у санвузлі другого поверху, вікна з системою Solar, яка має віддзеркалення зверху. Надважливий момент – комунікації. У випадку з таунхаусами від «Інвестора» покупець отримує будинок з централізованими системами водо- та електропостачання, каналізаційне відведення, газ.



3. Третій крок – звернення до відділу продажу



Відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор» знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в. Тут за чашкою смачної кави дадуть вичерпні відповіді на усі запитання щодо житла.



Телефон відділу продажів: 096 030 20 10. Вітають у компанії і інші способи комунікації: сайт:



4. Наступний обов’язковий етап – виїзд на будівництво



Купувати житло без виїзду на локацію – щонайменше погана ідея. Виїхавши на будівництво разом із представником забудовника, ви маєте звернути увагу на те, із чого і як зводять ваше майбутнє помешкання.



Оскільки попередньо ми вже визначилися, що хочемо стати власником таунхауса, то на етапі виїзду на об’єкт є гарна нагода обрати – якого саме. Адже «Інвестор» пропонує три типи таунхаусів з різними площами та плануванням – «Класичний», «Затишний» та «Сімейний». Тут кожен обере те, що йому підходить якнайкраще.



Другий поверх – однаковий у всіх трьох варіантах.



«Класичний» таунхаус має площу 130,61 м2. На 1-му поверсі – кухня, передпокій, савузол, велика вітальня та вихід на терасу. На 2-му поверсі – 3 кімнати, простора ванна і гардероб.



Таунхаус «Затишний» має найменшу з-поміж трьох варіантів площу, але свою «родзинку» – великі кімнати. Тут – простора вітальня, велика спальня та дитяча кімната, площа якої дозволяє переробити її на дві.



Планування: На 1-му поверсі – кухня, вітальня, санвузол і вихід на терасу. На 2-му – спальня, дитяча кімната, гардероб, комора, ванна кімната.



Наш ідеальний варіант – таунхаус «Сімейний». Його площа – 127,18 м². На першому поверсі – кухня-вітальня, санвузол, коридор, велика тераса та гараж. На другому поверсі – три кімнати, комора і просторий санвузол.



Забудовник пропонує, окрім того, ще два види планування таунхауса «Сімейний». У одному з них замість гаража – кімната на 21,50 м², а також простора кухня-вітальня. У іншому типі планування на першому поверсі – вітальня на 21, 50 м² та кухня-столова (23,36 м²).







Мешканці таунхауса «Сімейний» матимуть вихід з кухні на велику терасу (16 м2) та прибудинкову територію (67,6 м2).



На терасі можна поставити стіл, де ви зможете смакувати смачною кавою зранку, влаштовувати затишні сімейні вечері чи вечірки з друзями. Тераса дасть можливість суттєво збільшити використовувану площу будинку, до того ж - подарує шанс насолоджуватися свіжим повітрям та максимумом комфорту.







На задньому дворику можна облаштувати зону для барбекю, відпочинкову чи ігрову зону для дітей. Тут ви зможете влітку, для прикладу, ставити міні-басейн та засмагати.







5. П’ятий крок – обрати таунхаус «з наповненням» або «без наповнення»



Будинок з наповненням вже має штукатурку, стяжку, електрику, сантехнічні виходи, теплу підлогу, радіатори, опалення, потужний двохконтурний газовий котел. Усе це входить у вартість квадратного метра.



Будинок без наповнення із переліченого має лише газовий котел та радіатори.



Тому треба зважати на те, яким саме ви бачите свій майбутній будинок. Можливо, у вас свій дизайнерський задум і те, яким чином, для прикладу, проведені розетки, вам не підходитиме.







6. Шостий крок – вибір умов оплати



У ціні варіанти «з наповненням» і «без наповнення» суттєво відрізняються.



Оскільки для прикладу у покроковій інструкції ми обрали таунхаус «Сімейний», розповімо саме про його вартість. Будівельна компанія «Інвестор» дає можливість придбати таунхаус «Сімейний» із відтермінуванням на 2 роки.



Варіант «без наповнення»:



100% оплати – 56 тисяч доларів

50% першого внеску – 57 тисяч доларів

25% першого внеску – 58 тисяч доларів



Варіант «з наповненням» – 61 тисяча доларів.



Тож, навіть не маючи повної суми у кишені, за 24 місяці можна оплатити омріяне приміське «гнідзечко».



7. Сьомий крок – підписання договору



Коли вибір остаточно зроблено, залишається формальність – підписання договору із забудовником. У випадку із Будівельною компанією «Інвестор» хвилюватися на цьому етапі точно немає про що.



За 6 років на ринку нерухомості вона заслужила неабияку довіру та хорошу репутацію, збудувавши тисячі квадратних метрів, щасливими власниками яких стала величезна кількість клієнтів.



Залишається лише з нетерпінням чекати здачі таунхауса в експлуатацію та поселити у ньому щастя.



Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів БК «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Instagram: bud.investor









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перше, що повинен зробити той, хто наважився купувати житло, вивчити актуальний ринок нерухомості. Пропозицій на житло за містом від забудовників – чимало. Це і квартири у передмісті, і приватні будинки, і дуплекси (будинки на дві окремих квартири), і інші варіанти. Кожен має обрати для себе ідеальний варіант.Ми ж зупинимо увагу на таунхаусах – комплексі малоповерхових комфортабельних будинків, суміщених між собою бічними стінами. Кожен з таких будинків має свій вхід, власні паркомісця чи гараж, а також присадибну ділянку. Таунхаус – гарна альтернатива тісному приміщенню квартири чи громіздкому особняку.Бо чи може бути щось краще, ніж, повернувшись після важкого робочого дня додому, вийти на терасу, вдихнути свіжого повітря на повні груди та відпочити на лоні природи.Коли ви вирішили, що хочете стати власником саме таунхауса, мусите детально розглянути пропозиції від усіх забудовників, які продають таке житло. А головне – що саме входить у ціну.Цінові пропозиції на такі оселі поблизу Луцька – різні. Тут варто розуміти, що будівництво – не та річ, де дешевше означає краще. У пріоритеті мусить бути якісний показник. Бо житло – не чоботи, які, купивши із шкірзамінника, наступного сезону можна викинути і придбати ще одні. Це має бути розумне капіталовкладення.У своїй інструкції ми розкажемо про таунхауси від відомої у Луцьку, розташовані у житлову комплексів селі Струмівка.За запропоновану забудовником ціну тут пропонують вже поштукатурені стіни, стяжку, теплу підлогу у всіх приміщеннях першого поверху та у санвузлі другого поверху, вікна з системою Solar, яка має віддзеркалення зверху. Надважливий момент – комунікації. У випадку з таунхаусами від «Інвестора» покупець отримує будинок з централізованими системами водо- та електропостачання, каналізаційне відведення, газ.Відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор» знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в. Тут за чашкою смачної кави дадуть вичерпні відповіді на усі запитання щодо житла.Телефон відділу продажів: 096 030 20 10. Вітають у компанії і інші способи комунікації: сайт: investor.lutsk.ua , facebook: investorlutsk , Інстаграм: bud.investor Купувати житло без виїзду на локацію – щонайменше погана ідея. Виїхавши на будівництво разом із представником забудовника, ви маєте звернути увагу на те, із чого і як зводять ваше майбутнє помешкання.Оскільки попередньо ми вже визначилися, що хочемо стати власником таунхауса, то на етапі виїзду на об’єкт є гарна нагода обрати – якого саме. Адже «Інвестор» пропонує три типи таунхаусів з різними площами та плануванням –. Тут кожен обере те, що йому підходить якнайкраще.Другий поверх – однаковий у всіх трьох варіантах.«Класичний» таунхаус має площу 130,61 м2. На 1-му поверсі – кухня, передпокій, савузол, велика вітальня та вихід на терасу. На 2-му поверсі – 3 кімнати, простора ванна і гардероб.Таунхаус «Затишний» має найменшу з-поміж трьох варіантів площу, але свою «родзинку» – великі кімнати. Тут – простора вітальня, велика спальня та дитяча кімната, площа якої дозволяє переробити її на дві.Планування: На 1-му поверсі – кухня, вітальня, санвузол і вихід на терасу. На 2-му – спальня, дитяча кімната, гардероб, комора, ванна кімната.Наш ідеальний варіант – таунхаус «Сімейний». Його площа – 127,18 м². На першому поверсі – кухня-вітальня, санвузол, коридор, велика тераса та гараж. На другому поверсі – три кімнати, комора і просторий санвузол.Забудовник пропонує, окрім того, ще два види планування таунхауса «Сімейний». У одному з них замість гаража – кімната на 21,50 м², а також простора кухня-вітальня. У іншому типі планування на першому поверсі – вітальня на 21, 50 м² та кухня-столова (23,36 м²).Мешканці таунхауса «Сімейний» матимуть вихід з кухні на велику терасу (16 м2) та прибудинкову територію (67,6 м2).На терасі можна поставити стіл, де ви зможете смакувати смачною кавою зранку, влаштовувати затишні сімейні вечері чи вечірки з друзями. Тераса дасть можливість суттєво збільшити використовувану площу будинку, до того ж - подарує шанс насолоджуватися свіжим повітрям та максимумом комфорту.На задньому дворику можна облаштувати зону для барбекю, відпочинкову чи ігрову зону для дітей. Тут ви зможете влітку, для прикладу, ставити міні-басейн та засмагати.Будинок з наповненням вже має штукатурку, стяжку, електрику, сантехнічні виходи, теплу підлогу, радіатори, опалення, потужний двохконтурний газовий котел. Усе це входить у вартість квадратного метра.Будинок без наповнення із переліченого має лише газовий котел та радіатори.Тому треба зважати на те, яким саме ви бачите свій майбутній будинок. Можливо, у вас свій дизайнерський задум і те, яким чином, для прикладу, проведені розетки, вам не підходитиме.У ціні варіанти «з наповненням» і «без наповнення» суттєво відрізняються.Оскільки для прикладу у покроковій інструкції ми обрали таунхаус «Сімейний», розповімо саме про його вартість. Будівельна компанія «Інвестор» дає можливість придбати таунхаус «Сімейний» із відтермінуванням на 2 роки.ВаріантВаріантТож, навіть не маючи повної суми у кишені, за 24 місяці можна оплатити омріяне приміське «гнідзечко».Коли вибір остаточно зроблено, залишається формальність – підписання договору із забудовником. У випадку із Будівельною компанією «Інвестор» хвилюватися на цьому етапі точно немає про що.За 6 років на ринку нерухомості вона заслужила неабияку довіру та хорошу репутацію, збудувавши тисячі квадратних метрів, щасливими власниками яких стала величезна кількість клієнтів.

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