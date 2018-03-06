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Як за два роки купити будинок мрії. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ*

Як за два роки купити будинок мрії. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ*
Мати своє «місце під сонцем» – навіть не мрія, а необхідність для кожного. І мова не лише про переносне значення цього вислову (роботу, кар’єру, успіх), але й про пряме – дім, де можна облаштувати саме своє затишне гніздечко, своє місце під сонцем.

Забудовники намагаються встигати за попитом, відгукуватися на запити покупця і створювати житло, яке максимально відповідає його уподобанням. Більше того, конкуренція та клієнтоорієнтованість спонукають їх створювати вигідні умови для придбання збудованого ними житла покупцями.

Варіантів помешкань нині, як то кажуть, – «до кольОру, до вибОру». Ми ж пропонуємо покрокову інструкцію, виконання якої дозволить за два роки оплатити повну вартість будинку за містом навіть тим, хто не має величезних щомісячних доходів.

1. Перший крок – детальний аналіз ринку

Перше, що повинен зробити той, хто наважився купувати житло, вивчити актуальний ринок нерухомості. Пропозицій на житло за містом від забудовників – чимало. Це і квартири у передмісті, і приватні будинки, і дуплекси (будинки на дві окремих квартири), і інші варіанти. Кожен має обрати для себе ідеальний варіант.

Ми ж зупинимо увагу на таунхаусах – комплексі малоповерхових комфортабельних будинків, суміщених між собою бічними стінами. Кожен з таких будинків має свій вхід, власні паркомісця чи гараж, а також присадибну ділянку. Таунхаус – гарна альтернатива тісному приміщенню квартири чи громіздкому особняку.

Як за два роки купити будинок мрії. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ*


Бо чи може бути щось краще, ніж, повернувшись після важкого робочого дня додому, вийти на терасу, вдихнути свіжого повітря на повні груди та відпочити на лоні природи.

2. Другий крок – розібратися, що саме забудовник пропонує отримати за визначену ним ціну

Коли ви вирішили, що хочете стати власником саме таунхауса, мусите детально розглянути пропозиції від усіх забудовників, які продають таке житло. А головне – що саме входить у ціну.

Цінові пропозиції на такі оселі поблизу Луцька – різні. Тут варто розуміти, що будівництво – не та річ, де дешевше означає краще. У пріоритеті мусить бути якісний показник. Бо житло – не чоботи, які, купивши із шкірзамінника, наступного сезону можна викинути і придбати ще одні. Це має бути розумне капіталовкладення.

У своїй інструкції ми розкажемо про таунхауси від відомої у Луцьку Будівельної компанії «Інвестор», розташовані у житлову комплексі «Струмочок» в селі Струмівка.

Як за два роки купити будинок мрії. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ*


За запропоновану забудовником ціну тут пропонують вже поштукатурені стіни, стяжку, теплу підлогу у всіх приміщеннях першого поверху та у санвузлі другого поверху, вікна з системою Solar, яка має віддзеркалення зверху. Надважливий момент – комунікації. У випадку з таунхаусами від «Інвестора» покупець отримує будинок з централізованими системами водо- та електропостачання, каналізаційне відведення, газ.

3. Третій крок – звернення до відділу продажу

Відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор» знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в. Тут за чашкою смачної кави дадуть вичерпні відповіді на усі запитання щодо житла.

Телефон відділу продажів: 096 030 20 10. Вітають у компанії і інші способи комунікації: сайт: investor.lutsk.ua, facebook: investorlutsk, Інстаграм: bud.investor.

4. Наступний обов’язковий етап – виїзд на будівництво

Купувати житло без виїзду на локацію – щонайменше погана ідея. Виїхавши на будівництво разом із представником забудовника, ви маєте звернути увагу на те, із чого і як зводять ваше майбутнє помешкання.

Оскільки попередньо ми вже визначилися, що хочемо стати власником таунхауса, то на етапі виїзду на об’єкт є гарна нагода обрати – якого саме. Адже «Інвестор» пропонує три типи таунхаусів з різними площами та плануванням – «Класичний», «Затишний» та «Сімейний». Тут кожен обере те, що йому підходить якнайкраще.

Другий поверх – однаковий у всіх трьох варіантах.

«Класичний» таунхаус має площу 130,61 м2. На 1-му поверсі – кухня, передпокій, савузол, велика вітальня та вихід на терасу. На 2-му поверсі – 3 кімнати, простора ванна і гардероб.

Таунхаус «Затишний» має найменшу з-поміж трьох варіантів площу, але свою «родзинку» – великі кімнати. Тут – простора вітальня, велика спальня та дитяча кімната, площа якої дозволяє переробити її на дві.

Планування: На 1-му поверсі – кухня, вітальня, санвузол і вихід на терасу. На 2-му – спальня, дитяча кімната, гардероб, комора, ванна кімната.

Наш ідеальний варіант – таунхаус «Сімейний». Його площа – 127,18 м². На першому поверсі – кухня-вітальня, санвузол, коридор, велика тераса та гараж. На другому поверсі – три кімнати, комора і просторий санвузол.

Забудовник пропонує, окрім того, ще два види планування таунхауса «Сімейний». У одному з них замість гаража – кімната на 21,50 м², а також простора кухня-вітальня. У іншому типі планування на першому поверсі – вітальня на 21, 50 м² та кухня-столова (23,36 м²).

Як за два роки купити будинок мрії. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ*
Як за два роки купити будинок мрії. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ*
Як за два роки купити будинок мрії. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ*
Як за два роки купити будинок мрії. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ*
Як за два роки купити будинок мрії. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ*


Мешканці таунхауса «Сімейний» матимуть вихід з кухні на велику терасу (16 м2) та прибудинкову територію (67,6 м2).

На терасі можна поставити стіл, де ви зможете смакувати смачною кавою зранку, влаштовувати затишні сімейні вечері чи вечірки з друзями. Тераса дасть можливість суттєво збільшити використовувану площу будинку, до того ж - подарує шанс насолоджуватися свіжим повітрям та максимумом комфорту.

Як за два роки купити будинок мрії. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ*
Як за два роки купити будинок мрії. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ*


На задньому дворику можна облаштувати зону для барбекю, відпочинкову чи ігрову зону для дітей. Тут ви зможете влітку, для прикладу, ставити міні-басейн та засмагати.

Як за два роки купити будинок мрії. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ*
Як за два роки купити будинок мрії. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ*
Як за два роки купити будинок мрії. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ*


5. П’ятий крок – обрати таунхаус «з наповненням» або «без наповнення»

Будинок з наповненням вже має штукатурку, стяжку, електрику, сантехнічні виходи, теплу підлогу, радіатори, опалення, потужний двохконтурний газовий котел. Усе це входить у вартість квадратного метра.

Будинок без наповнення із переліченого має лише газовий котел та радіатори.

Тому треба зважати на те, яким саме ви бачите свій майбутній будинок. Можливо, у вас свій дизайнерський задум і те, яким чином, для прикладу, проведені розетки, вам не підходитиме.



6. Шостий крок – вибір умов оплати

У ціні варіанти «з наповненням» і «без наповнення» суттєво відрізняються.

Оскільки для прикладу у покроковій інструкції ми обрали таунхаус «Сімейний», розповімо саме про його вартість. Будівельна компанія «Інвестор» дає можливість придбати таунхаус «Сімейний» із відтермінуванням на 2 роки.

Варіант «без наповнення»:

100% оплати – 56 тисяч доларів
50% першого внеску – 57 тисяч доларів
25% першого внеску – 58 тисяч доларів

Варіант «з наповненням»61 тисяча доларів.

Тож, навіть не маючи повної суми у кишені, за 24 місяці можна оплатити омріяне приміське «гнідзечко».

7. Сьомий крок – підписання договору

Коли вибір остаточно зроблено, залишається формальність – підписання договору із забудовником. У випадку із Будівельною компанією «Інвестор» хвилюватися на цьому етапі точно немає про що.

За 6 років на ринку нерухомості вона заслужила неабияку довіру та хорошу репутацію, збудувавши тисячі квадратних метрів, щасливими власниками яких стала величезна кількість клієнтів.

Залишається лише з нетерпінням чекати здачі таунхауса в експлуатацію та поселити у ньому щастя.

Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів БК «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Instagram: bud.investor




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Теги: Інвестор, таунхаус, акція, інструкція
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