Волинські медики розповіли, чи безпечно ходити з оголеними кісточками восени





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За словами медиків, оголені кісточки, незимове взуття без шкарпеток у холодний період - це ризик переохолодити та намочити ноги. Тобто - ризик ослаблення імунітету, застудних та інфекційних захворювань.



Така сумнівна "мода" може призвести до проблем із суглобами не колись у старості, а вже у молодому віці.



У дівчат регулярне переохолодження ніг може закінчитися запаленнями сечостатевої системи та негативними наслідками для репродуктивного здоров'я.



"Переконайте своїх дітей, що вирізнятися треба індивідуальністю, здоровим глуздом та відповідальною турботою про себе - це завжди в моді", - підрезюмували лікарі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські лікарі радять, щоб батьки заборонили своїм дітям підкочувати штани і ходити із оголеними кісточками восени та взимку. Бо ця "дивна" мода - дуже небезпечна для їхнього здоров'я.Про це повідомляє медичний центр "Благомед" на сторінці у Facebook.За словами медиків, оголені кісточки, незимове взуття без шкарпеток у холодний період - це ризик переохолодити та намочити ноги. Тобто - ризик ослаблення імунітету, застудних та інфекційних захворювань.Така сумнівна "мода" може призвести до проблем із суглобами не колись у старості, а вже у молодому віці.У дівчат регулярне переохолодження ніг може закінчитися запаленнями сечостатевої системи та негативними наслідками для репродуктивного здоров'я."Переконайте своїх дітей, що вирізнятися треба індивідуальністю, здоровим глуздом та відповідальною турботою про себе - це завжди в моді", - підрезюмували лікарі.

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