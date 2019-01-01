Волинські медики розповіли, чи безпечно ходити з оголеними кісточками восени
Сьогодні, 19:15
Волинські лікарі радять, щоб батьки заборонили своїм дітям підкочувати штани і ходити із оголеними кісточками восени та взимку. Бо ця "дивна" мода - дуже небезпечна для їхнього здоров'я.
Про це повідомляє медичний центр "Благомед" на сторінці у Facebook.
За словами медиків, оголені кісточки, незимове взуття без шкарпеток у холодний період - це ризик переохолодити та намочити ноги. Тобто - ризик ослаблення імунітету, застудних та інфекційних захворювань.
Така сумнівна "мода" може призвести до проблем із суглобами не колись у старості, а вже у молодому віці.
У дівчат регулярне переохолодження ніг може закінчитися запаленнями сечостатевої системи та негативними наслідками для репродуктивного здоров'я.
"Переконайте своїх дітей, що вирізнятися треба індивідуальністю, здоровим глуздом та відповідальною турботою про себе - це завжди в моді", - підрезюмували лікарі.
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Про це повідомляє медичний центр "Благомед" на сторінці у Facebook.
За словами медиків, оголені кісточки, незимове взуття без шкарпеток у холодний період - це ризик переохолодити та намочити ноги. Тобто - ризик ослаблення імунітету, застудних та інфекційних захворювань.
Така сумнівна "мода" може призвести до проблем із суглобами не колись у старості, а вже у молодому віці.
У дівчат регулярне переохолодження ніг може закінчитися запаленнями сечостатевої системи та негативними наслідками для репродуктивного здоров'я.
"Переконайте своїх дітей, що вирізнятися треба індивідуальністю, здоровим глуздом та відповідальною турботою про себе - це завжди в моді", - підрезюмували лікарі.
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