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На Львівщині чадним газом отруїлися четверо студенток

На Львівщині чадним газом отруїлися четверо студенток
У Дрогобичі чадним газом отруїлись четверо студенток.

У Дрогобицький відділ поліції 22 жовтня надійшло повідомлення про те, що у місцеву лікарню з діагнозом «отруєння чадним газом» доставили четверо дівчат, - повідомляє Galinfo.

Пацієнток госпіталізували у терапевтичне відділення, загрози їх життю немає.

Як встановили правоохоронці, госпіталізовані – студентки одного з дрогобицьких навчальних закладів віком 18-19 років. Одна з них – місцева мешканка, троє інших – подруги, які перебували у неї в гостях. Інформацію про подію внесли у Журнал єдиного обліку, проводиться перевірка, встановлюється внаслідок якої несправності чадний газ потрапив у приміщення.

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Теги: отруєння, Львівщина
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