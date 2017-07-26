На Львівщині чадним газом отруїлися четверо студенток
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У Дрогобичі чадним газом отруїлись четверо студенток.
У Дрогобицький відділ поліції 22 жовтня надійшло повідомлення про те, що у місцеву лікарню з діагнозом «отруєння чадним газом» доставили четверо дівчат, - повідомляє Galinfo.
Пацієнток госпіталізували у терапевтичне відділення, загрози їх життю немає.
Як встановили правоохоронці, госпіталізовані – студентки одного з дрогобицьких навчальних закладів віком 18-19 років. Одна з них – місцева мешканка, троє інших – подруги, які перебували у неї в гостях. Інформацію про подію внесли у Журнал єдиного обліку, проводиться перевірка, встановлюється внаслідок якої несправності чадний газ потрапив у приміщення.
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У Дрогобицький відділ поліції 22 жовтня надійшло повідомлення про те, що у місцеву лікарню з діагнозом «отруєння чадним газом» доставили четверо дівчат, - повідомляє Galinfo.
Пацієнток госпіталізували у терапевтичне відділення, загрози їх життю немає.
Як встановили правоохоронці, госпіталізовані – студентки одного з дрогобицьких навчальних закладів віком 18-19 років. Одна з них – місцева мешканка, троє інших – подруги, які перебували у неї в гостях. Інформацію про подію внесли у Журнал єдиного обліку, проводиться перевірка, встановлюється внаслідок якої несправності чадний газ потрапив у приміщення.
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