На Львівщині чадним газом отруїлися четверо студенток

У Дрогобичі чадним газом отруїлись четверо студенток.У Дрогобицький відділ поліції 22 жовтня надійшло повідомлення про те, що у місцеву лікарню з діагнозом «отруєння чадним газом» доставили четверо дівчат, - повідомляє Galinfo.Пацієнток госпіталізували у терапевтичне відділення, загрози їх життю немає.Як встановили правоохоронці, госпіталізовані – студентки одного з дрогобицьких навчальних закладів віком 18-19 років. Одна з них – місцева мешканка, троє інших – подруги, які перебували у неї в гостях. Інформацію про подію внесли у Журнал єдиного обліку, проводиться перевірка, встановлюється внаслідок якої несправності чадний газ потрапив у приміщення.