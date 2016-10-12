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У 2020 році варто очікувати подорожчання цукру

У 2020 році варто очікувати подорожчання цукру
Підвищення ціни на цукор на внутрішньому ринку України ймовірне у 2020 році.

Генеральний директор «Західної цукрової групи» (офіційний представник «Гнідавського цукрового заводу») Інна Власюк розповіла, що це може статися через скорочення площі посіяного цукрового буряка, - пише AgroPortal.ua.

Зокрема, площі під цукровим буряком цього року скоротилися на 30%, тож сировини для переробки буде менше.

«Скорочення роботи по кількості днів проглядається практично по всіх заводах, в тому числі й нашому. Відповідно, обсяг виготовленого цукру знизиться порівняно з минулим роком», — говорить фахівець.

Власюк додає, що про дефіцит цукру поки не йдеться. Загалом очікуваний обсяг виробництва з урахуванням перехідних залишків дозволить перекрити внутрішню потребу.

Звісно, на наступний рік перехідні запаси будуть мінімальними. Проте вони обов’язково сформуються. На це впливають не стільки економічні фактори, як політика компанії. Якщо заводи не мають можливості зберігати цукор до наступного року, то є аграрії — виробники цукру, які можуть собі це дозволити.

«На сьогоднішній день сезон цукроваріння перетнув екватор. Зараз маємо падіння внутрішньої ціни цукру, проте ця тенденція є ситуативною», — говорить генеральний директор «Західної цукрової групи».

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Теги: ціни, зростання
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