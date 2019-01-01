вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині перекинулася вантажівка зі щебенем

На Волині перекинулася вантажівка зі щебенем
Поблизу села Сокиричі Ківерцівського району перекинулася вантажівка зі щебенем.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Інцидент трапився близько 01:00 24 жовтня. Як зауважили у поліції Волині, водій вантажівки припаркувався на узбіччі через туман і погану видимість на дорозі. Однак автомобіль перекинуло на бік.

Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вантажівка, Сокиричі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині автобус «Київ-Варшава» зіткнувся з вантажівкою: є жертви. ФОТО
Сьогодні, 09:53
У волинянина з авто вкрали чималу суму грошей
Сьогодні, 09:34
На Волині перекинулася вантажівка зі щебенем
Сьогодні, 09:30
24 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна стригти волосся і нігті
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 24 жовтня
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
У місті на Волині зіткнулись вантажівка та мотоцикліст: водій останнього – у лікарні У місті на Волині зіткнулись вантажівка та мотоцикліст: водій останнього – у лікарні
22 жовтень, 20:55
На Волині перекинулася вантажівка з торфобрикетом. ФОТО На Волині перекинулася вантажівка з торфобрикетом. ФОТО
12 жовтень, 16:24
Вантажівка зіткнулася з маршруткою поблизу Львова: є постраждалі. ФОТО Вантажівка зіткнулася з маршруткою поблизу Львова: є постраждалі. ФОТО
04 жовтень, 19:39
На Волині вночі горіла вантажівка. ФОТО На Волині вночі горіла вантажівка. ФОТО
02 жовтень, 11:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині двоє п’яних водіїв потрапили в аварію
Сьогодні, 10:26
 0
У Нововолинську встановили приватну станцію для моніторингу якості повітря
Сьогодні, 10:16
 0
На Рівненщині автобус «Київ-Варшава» зіткнувся з вантажівкою: є жертви. ФОТО
Сьогодні, 09:53
 0
У волинянина з авто вкрали чималу суму грошей
Сьогодні, 09:34
 0
На Волині перекинулася вантажівка зі щебенем
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿