На Волині перекинулася вантажівка зі щебенем
Сьогодні, 09:30
Поблизу села Сокиричі Ківерцівського району перекинулася вантажівка зі щебенем.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інцидент трапився близько 01:00 24 жовтня. Як зауважили у поліції Волині, водій вантажівки припаркувався на узбіччі через туман і погану видимість на дорозі. Однак автомобіль перекинуло на бік.
Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інцидент трапився близько 01:00 24 жовтня. Як зауважили у поліції Волині, водій вантажівки припаркувався на узбіччі через туман і погану видимість на дорозі. Однак автомобіль перекинуло на бік.
Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У волинянина з авто вкрали чималу суму грошей
Сьогодні, 09:34
На Волині перекинулася вантажівка зі щебенем
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку на 24 жовтня
Сьогодні, 09:10