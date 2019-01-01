На Волині перекинулася вантажівка зі щебенем





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Інцидент трапився близько 01:00 24 жовтня. Як зауважили у поліції Волині, водій вантажівки припаркувався на узбіччі через туман і погану видимість на дорозі. Однак автомобіль перекинуло на бік.



Постраждалих внаслідок інциденту немає.

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