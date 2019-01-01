У Луцьку на місці знесеного ринку хочуть побудувати торгово-офісний центр

У Луцьку на вулиці Львівській планують побудувати торгово-офісні приміщення.Про це йшлося у четвер, 24 жовтня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.У мерію стосовно цього питання звернувся громадянин, який має землю на вулиці Львівській у приватній власності. Раніше призначення цієї земельної ділянки було під будівництво 9-ти поверхового будинку. Тепер же чоловік хоче звести там торгово-офісні приміщення.Йдеться про ділянку, що знаходиться на місці знесеного ринку на Львівській.