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У Луцьку на місці знесеного ринку хочуть побудувати торгово-офісний центр

У Луцьку на місці знесеного ринку хочуть побудувати торгово-офісний центр
У Луцьку на вулиці Львівській планують побудувати торгово-офісні приміщення.

Про це йшлося у четвер, 24 жовтня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

У мерію стосовно цього питання звернувся громадянин Шаварський, який має землю на вулиці Львівській у приватній власності. Раніше призначення цієї земельної ділянки було під будівництво 9-ти поверхового будинку. Тепер же чоловік хоче звести там торгово-офісні приміщення.

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Йдеться про ділянку, що знаходиться на місці знесеного ринку на Львівській.


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Теги: Львівська, Луцьк
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Коментарі 1
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