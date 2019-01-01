У Луцьку на місці знесеного ринку хочуть побудувати торгово-офісний центр
Сьогодні, 11:43
У Луцьку на вулиці Львівській планують побудувати торгово-офісні приміщення.
Про це йшлося у четвер, 24 жовтня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
У мерію стосовно цього питання звернувся громадянин Шаварський, який має землю на вулиці Львівській у приватній власності. Раніше призначення цієї земельної ділянки було під будівництво 9-ти поверхового будинку. Тепер же чоловік хоче звести там торгово-офісні приміщення.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку знесли ринок, ділянка досі завалена сміттям. ФОТО
Йдеться про ділянку, що знаходиться на місці знесеного ринку на Львівській.
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Про це йшлося у четвер, 24 жовтня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
У мерію стосовно цього питання звернувся громадянин Шаварський, який має землю на вулиці Львівській у приватній власності. Раніше призначення цієї земельної ділянки було під будівництво 9-ти поверхового будинку. Тепер же чоловік хоче звести там торгово-офісні приміщення.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку знесли ринок, ділянка досі завалена сміттям. ФОТО
Йдеться про ділянку, що знаходиться на місці знесеного ринку на Львівській.
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Коментарі 1
низька купівельна спроможність + купа трц = оголошення про кредити
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