Кожна 50-та людина на Волині хворіє на рак

У Волинській області кожна 50-та людина хворіє на рак, а після 50 років кожна 7-ма стикається з проблемою онкології.Про це повідомили у контексті обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2020 ⎯ 2022 роки, яку прийняли під час сесії Волиньради 24 жовтня.Інформують, що щороку на Волині діагностують приблизно 3 тисячі захворювань на злоякісні новоутворення. Більша частина з цієї кількості людей згодом помирає, причому 33-35% померлих – особи працездатного віку. Рівень онкологічної смертності, на жаль, залишається надзвичайно високим, рак є причиною 15% смертності у загальній структурі смертності населення і поступається за показниками лише серцево-судинним захворюванням. Питома вага раку як причини смерті у працездатному віці становить 17% у чоловіків і 29% у жінок.У структурі захворюваності чоловічого населення провідні місця займають рак легень, передміхурової залози, шлунку, ободової та прямої кишок. Серед жіночого населення – рак молочної залози, шкіри, тіла та шийки матки, прямої та ободової кишок.Тож, приймаючи програму боротьби з онкологією в області на 2 роки, мають намір покращити роботу щодо профілактики онкологічних захворювань, відновити ефективну системи профілактичних оглядів, запровадити програму скринінгу молочної залози, шийки матки, покращити якість спеціалізованого лікування онкохворих, збільшити показник одужання та зменшити рівень летальності онкохворих.З-поміж іншого, з цією метою створять міжрайонні центри з діагностики патології молочної залози та патології шийки матки з забезпеченням сучасним мамографічним обладнанням та створенням комп’ютеризованої мережі з концентруванням на базі онкоцентру Луцька.