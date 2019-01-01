В Польщі хочуть спростити працевлаштування для українських лікарів





Законопроект спрощує працевлаштування для лікарів з країн, які не входять до складу Євросоюзу, зокрема з України. Про це повідомляє



Пропоновані Міністерством зміни дозволять обійти або відкласти процедуру нострифікації - визнання іноземних документів про освіту. Іноземним медикам планують видавати дозволи на роботу в конкретній лікарні або нададуть можливість скласти іспит для отримання дозволу на роботу в Польщі.



У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що з допомогою цих нововведень влада має намір побороти "кадровий голод" у лікарнях, які можуть бути закриті за відсутністю фахівців.



Президент Польської федерації лікарень Ярослав Федоровський заявив, що схожу практику використовують і в інших європейських країнах.



"Ми маємо перевагу в тому, що лікарі, які претендують на роботу в Польщі, - це люди, які добре знають польську мову", - зазначив він.



Видання відзначає, що в Польщі працює багато лікарів з України, але, оскільки процес нострифікації диплома тривалий і дорогий, вони працюють санітарами або молодшими медсестрами.



Проект закону вже направили в юридичну комісію Сейму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров`я Польщі розробло проект закону про спрощення працевлаштування для іноземних лікарів.Законопроект спрощує працевлаштування для лікарів з країн, які не входять до складу Євросоюзу, зокрема з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Prawna.Пропоновані Міністерством зміни дозволять обійти або відкласти процедуру нострифікації - визнання іноземних документів про освіту. Іноземним медикам планують видавати дозволи на роботу в конкретній лікарні або нададуть можливість скласти іспит для отримання дозволу на роботу в Польщі.У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що з допомогою цих нововведень влада має намір побороти "кадровий голод" у лікарнях, які можуть бути закриті за відсутністю фахівців.Президент Польської федерації лікареньзаявив, що схожу практику використовують і в інших європейських країнах."Ми маємо перевагу в тому, що лікарі, які претендують на роботу в Польщі, - це люди, які добре знають польську мову", - зазначив він.Видання відзначає, що в Польщі працює багато лікарів з України, але, оскільки процес нострифікації диплома тривалий і дорогий, вони працюють санітарами або молодшими медсестрами.Проект закону вже направили в юридичну комісію Сейму.

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