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В Польщі хочуть спростити працевлаштування для українських лікарів

В Польщі хочуть спростити працевлаштування для українських лікарів
Міністерство охорони здоров`я Польщі розробло проект закону про спрощення працевлаштування для іноземних лікарів.

Законопроект спрощує працевлаштування для лікарів з країн, які не входять до складу Євросоюзу, зокрема з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Prawna.

Пропоновані Міністерством зміни дозволять обійти або відкласти процедуру нострифікації - визнання іноземних документів про освіту. Іноземним медикам планують видавати дозволи на роботу в конкретній лікарні або нададуть можливість скласти іспит для отримання дозволу на роботу в Польщі.

У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що з допомогою цих нововведень влада має намір побороти "кадровий голод" у лікарнях, які можуть бути закриті за відсутністю фахівців.

Президент Польської федерації лікарень Ярослав Федоровський заявив, що схожу практику використовують і в інших європейських країнах.

"Ми маємо перевагу в тому, що лікарі, які претендують на роботу в Польщі, - це люди, які добре знають польську мову", - зазначив він.

Видання відзначає, що в Польщі працює багато лікарів з України, але, оскільки процес нострифікації диплома тривалий і дорогий, вони працюють санітарами або молодшими медсестрами.

Проект закону вже направили в юридичну комісію Сейму.

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Теги: медицина, Польща, Україна
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Коментарі 3
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http://polonia-consulting.com.ua/2018/03/19/yak-pidtverdyty-ukrajinskyj-dyplom-likarya-u-polschi-2/
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